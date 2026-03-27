主人必讀 |別再以為是季節問題！貓狗嚴重掉毛7個關鍵原因

踏入貓狗掉毛的季節了！相信家裡有養毛孩的主人們，最近一定會在家中看到牠們的掉毛情況比往時多。雖然每到轉季時節，貓狗脫毛本來就是自然現象，但如果牠們不分春夏秋冬都在大量掉毛，甚至毛髮變得愈來愈粗糙、暗沉或出現一摸就掉的情況，那就不是單純換毛那麼簡單。會令牠們造成異常掉毛的原因其實比想像中複雜，例如飲食、生活習慣和健康問題都有可能是罪魁禍首！要解決問題，主人一定要多加留意愛寵，並要了解以下 7 個有可能導致牠們掉毛的原因。

原因 1｜飲食中的鹽分過高

原因 1 ｜飲食中的鹽分過高 如果毛孩長期攝取太鹹的食物，皮膚容易變得乾燥脆弱，毛髮亦會加速脫落，甚至增加腎臟負擔。想Keep住牠們的漂亮毛髮，記得不要餵牠們進食人類的重口味的食物。

原因 2｜營養攝取不均衡

原因 2 ｜營養攝取不均衡 毛髮要健康亮麗，牠們一定要攝取充足的蛋白質、維生素及不飽和脂肪酸。如果飲食缺乏關鍵營養素，皮膚免疫力會下降，毛髮也會變得乾枯無光、容易掉下。

原因 3｜陽光照射不足

原因 3 ｜陽光照射不足 陽光不只是幫助調節作息，對毛孩皮膚健康亦相當重要。若毛孩長時間缺乏陽光照射，皮膚抵抗力會變差，掉毛情況自然更明顯。所以有時間要帶牠們出街走走。

原因 4｜過度洗澡或沖涼液不適合

原因 4 ｜過度洗澡或沖涼液不適合 如洗澡次數太多或太頻密，這樣會把毛孩保護皮膚的皮脂膜洗走，從而令皮膚愈洗愈乾，最後變得脆弱易掉毛。如果選用的沖涼液過於刺激，情況更會雪上加霜。一般來說，一星期一次足夠，並要挑選成分溫和的產品。

原因 5｜寄生蟲或皮膚病

原因 5 ｜寄生蟲或皮膚病 如果牠們身上有跳蚤、疥癬等寄生蟲，或是皮膚炎症，都會令毛囊受損，引起明顯脫毛。所以主人一定要定期幫牠做好驅蟲預防工作，避免皮膚出現問題。

原因 6｜沒有定期梳毛

原因 6 ｜沒有定期梳毛

有些毛孩本身皮膚不是有太大問題，而是主人太耐沒有幫牠們梳毛，因此多餘的廢毛會不停掉落，造成掉毛嚴重的錯覺。但若果長期不梳理毛髮，皮膚可能會因為打結的廢毛而衍生出黴菌或濕疹問題，最後變成真正的異常掉毛情況。

原因 7｜先天或後天過敏體質

原因 7 ｜先天或後天過敏體質 有些毛孩會對某些食物或環境出現過敏情況，因而皮膚會出現搔癢、發炎甚至感染，造成局部或大片脫毛。這類情況需找出過敏源，最好找獸醫來檢查。