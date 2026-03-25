泰國旅遊｜8間曼谷素坤逸區酒店 人均$94晚 近bts站/商場/夜市

泰國曼谷坤逸（Sukhumvit）區一向是遊客最愛的地區之一，位於BTS站沿線，匯集Terminal 21、EmQuartier、EmQuartier與Emporium等大型商場，亦有大量餐廳和小店，美食購物一條龍！以下為大家盤點區內8間高CP值酒店，人均最平$94晚起！

曼谷酒店推介｜1.曼谷阿索克喬諾酒店 $188/晚 如果去曼谷想找高CP值的住宿，推介大家選擇位於曼谷市中心的 Jono Bangkok Asok Hotel。酒店設計時尚，而且價錢親民，深受年輕旅客歡迎！從酒店步行約5分鐘即可抵達人氣購物熱點 Terminal 21，前往中央世界及暹羅商圈亦十分便利。房間設計新穎，配備智能電視、充足插座及乾濕分離浴室，床鋪舒適且有遮光窗簾，公共區域提供免費提供咖啡及泰式奶茶，部分樓層設簡易廚房，細節實用。



曼谷阿索克喬諾酒店

地址：70 Soi Sukhumvit 16 Sammitr, Klongtoei,曼谷, 泰國

曼谷酒店推介｜2.素坤逸鑰匙精品酒店 $543/晚 鍾意行街購物又想住得方便，素坤逸鑰匙精品酒店Key Premier Sukhumvit Bangkok就啱晒！酒店距離BTS Nana站只需步行4分鐘，附近有不少商場、餐廳同按摩店，無論想掃街定放鬆都好方便。頂樓泳池景觀一流，打卡之餘可以好好放鬆！房間設計簡約清新，空間寬敞、WiFi穩定，床鋪軟熟，浴室乾濕分離，整體環境乾淨、新淨又有質感，性價比高！



素坤逸鑰匙精品酒店

地址：12 Sukhumvit 7 Alley, Khlong Toei Nuea,曼谷, 泰國

曼谷酒店推介｜3.宜必思曼谷素坤逸24號酒店 $461/晚 宜必思曼谷素坤逸24號酒店位於BTS Phrom Phong站旁，步行約3分鐘即達，對面就是人氣百貨Emporium 及 EmQuartier，商場、咖啡店同泰式按摩店一應俱全。客房設計時尚，乾淨舒適，空間感十足！酒店早餐選擇豐富，泰式與西式料理兼備，不少住客都大讚！



宜必思曼谷素坤逸24號酒店

地址：5/1 Sukhumvit 24 Road, 空堤區 10110, 曼谷, 泰國

曼谷酒店推介｜4.曼谷素坤逸安凡尼酒店 $578/晚 想享受高質靚景住宿？Avani Sukhumvit Bangkok Hotel 絕對是市區住宿之選！酒店位於BTS On Nut站正上方，3號出口直通商場入口，落樓就有超市、餐廳同按摩店，夜市都只需步行可達。樓下更有Big C可以掃貨，非常方便！客房為簡約現代風格，採光充足，部分高樓層更可遠眺曼谷天際線。每日有客房清潔服務，環境整潔衛生。酒店設有健身室及泳池，雖然池不算大，但景觀優美、氛圍悠閒。



曼谷素坤逸安凡尼酒店

地址：2089 Sukhumvit Road, Phra Khanong Nuea, 瓦他那區 10260, 曼谷, 泰國

曼谷酒店推介｜5.素坤逸S33精品酒店 $295/晚 如果想要感受貼地行程的話，可以試試素坤逸S33精品酒店，酒店位於市中心素坤逸33巷，步行約5至10分鐘即可抵達BTS Phrom Phong站、Asok站及EmSphere等大型商場，附近有7-11、超市及多間餐廳，行街、覓食都相當方便。客房空間寬敞，部分設有雙床及落地窗，採光良好，浴室設備齊全。



素坤逸S33精品酒店

地址：9 7-17 Sukhumvit 33 Alley, Khlong Toei Nuea, 瓦他那區 10110, 曼谷, 泰國

曼谷酒店推介｜6.曼谷素坤逸 39 號雅高TRIBE生活酒店 $617/晚 曼谷素坤逸 39 號雅高TRIBE生活酒店以大膽用色配搭摩登線條，整體氣氛偏文青風，打卡一流！酒店設有戶外泳池，可一邊暢泳一邊欣賞城市景色，亦可到Spa、桑拿或日光浴區放鬆身心，另外健身室設亦備齊全。客房空間寬裕，床鋪舒適，部分房型更配備小廚房及洗衣機，適合長住或慢活行程。雖然步行至最近BTS約需15分鐘，但酒店提供定時接駁車往返車站，省卻舟車勞頓。



曼谷素坤逸 39 號雅高TRIBE生活酒店

地址：122 Soi Sukhumvit 39, Khwaeng Khlong Tan Nuea, 瓦他那區 10110, 曼谷, 泰國

曼谷酒店推介｜7.素坤逸10號中心點酒店 $530/晚 喜歡安靜環境又想貼近市中心的話，不妨考慮素坤逸10號中心點酒店。酒店位於Sukhumvit 10小巷內，介乎BTS Asok及Nana站之間，步行約8至10分鐘即可到達，並設有免費嘟嘟車接送至大街。周邊有Terminal 21等購物中心及夜市，逛街、吃飯選擇多元。客房為公寓式設計，設有獨立客廳及用餐區，配備微波爐、雪櫃及熱水壺等設備，可在房內簡單煮食。酒店設有海水泳池、健身房、桑拿等，亦提供豐富早餐和貼心大堂小食，無論是家庭旅遊或長住都相當合適。



素坤逸10號中心點酒店

地址：No.39 Sukhumvit 10 Alley, Sukhumvit road, 空堤區 10110, 曼谷, 泰國

曼谷酒店推介｜8.曼谷lyf素坤逸8巷酒店 $301/晚 高CP值酒店推介！曼谷lyf素坤逸8巷酒店距離BTS Nana站步行幾分鐘路程，周邊7-11、街頭小食、酒吧及按摩店一應俱全，深夜肚餓亦能輕鬆覓食！客房設計時尚整潔，配備保險箱、空調及瓶裝水，浴室提供24小時熱水、吹風機及拖鞋，細節周到舒適。 曼谷lyf素坤逸8巷酒店

地址：35 Soi Sukhumvit 8, Khwaeng Khlong Toei, 空堤區 10110, 曼谷, 泰國