換季爛面？5大重點即刻幫肌膚重回最佳狀態 同場加映6件護膚好物推介

快踏入 4 月，天氣漸漸回暖，好多人都開始換季，雖然一個充滿陽光的季節確是令人心情變好，不過其實每逢轉季時段，對皮膚來說都是一個大挑戰！加上早晚溫差明顯，肌膚屏障自然變得脆弱不穩定，常常出現皮膚敏感或出痘情形，每天照鏡都覺得底妝「黐唔實」，令整個人顯得暗啞又疲倦。如果想在這段換季日子重拾透亮水嫩肌，關鍵不是要更換保養品，而是在於調整日常護膚小細節。編輯教大家5招春季養膚重點，讓肌膚回復最佳狀態。

重點1. 溫和清潔肌膚

重點 1. 溫和清潔肌膚



春天天氣會令肌膚代謝速度加快，汗腺分泌也較冬天相對明顯，加上花粉與空氣中的微生物，會令毛孔特別容易出問題，可能會造成毛孔倒塞。因此，外出回家後一定要做好面部清潔，將污垢及多餘油脂帶走。但清潔過度會令皮膚變乾和脆弱，甚至會有出油情況發生，所以洗面時記得選擇質地溫和、不含強鹼的潔面產品，以免對肌膚造成刺激。

Tips: 洗面程序每天1-2次便可以

重點 2：加強補水鞏固肌膚穩定性

重點 2 ：加強補水鞏固肌膚穩定性 天氣回暖，皮膚水分會加速流失，一旦水油失衡，就會出現乾燥脫皮、敏感泛紅、毛孔粗大等問題。建議潔面後馬上使用具有高效補水能力的護膚產品來補充水分，維持肌膚狀況穩定。

Tips: 潔面後最好10分鐘內塗上護膚產品

重點3. 轉用清爽面霜乳液

重點 3. 轉用清爽面霜乳液 春季也是皮脂腺逐漸甦醒的季節，質地厚重的冬季保養品會增加肌膚負擔。建議轉用一些清爽我來又保濕、成分簡單、能舒緩敏感的精華/乳液，讓肌膚能夠「呼吸」無負擔。

重點 4 ：按部位分區保養 肌膚狀態會由於天氣因素、年紀體質改變而有不同狀態，所以大家可以因應不同部位來使用不同的保養品。例如: T字位 (額頭、鼻子、下巴) 容易出油，可使用輕盈控油型保養品；雙頰等較容易乾燥部位則加強保濕，維持肌膚油水平衡。

重點 5 ：不能跳過的防曬步驟 春天陽光看似溫柔，但其實紫外線強度非常高。若長時間進行戶外活動，會容易令黑色素沉澱，加劇暗沉、斑點、雀斑的形成。所以大家出門前一些要塗抹適合自己膚質、SPF值足夠的防曬產品；如果需要在太陽下活動，避免長時間暴曬，並記得回家做足曬後修護，讓肌膚恢復平靜

轉季護膚好物推介:

Aesop | 時韌煥新精粹油

Aesop | 時韌煥新精粹油

「時韌煥新精粹油」以新 一代羥基頻哪酮視黃酸酯（HPR）為核心成分，幫助煥活肌膚，促進其更新節奏。研究亦指出， HPR 的卓越功效，比擬許多常見的維他命 A 形式，如視黃醇（Retinol），同時將刺激不適的風險 降到更低，因此適用於多種肌膚類型，包括易於敏感者。在長期使用下，這種新一代類視黃醇， 能有效穩定膚況、締造柔軟膚質、讓肌膚更顯均勻細緻。

BABOR | 10D透明質酸安瓶精華

BABOR | 10D透明質酸安瓶精華

全球唯一一款匯集10種醫學級透明質酸(不同大小分子及長度的透明質酸)的安瓶精華產品；三重醫學保濕配方結合10D透明質酸、聚谷氨酸 (PGA) 及三肽，有效為肌膚即時注水(治標)，同時賦活肌膚自生更多透明質酸，長效提升肌底自身補水力(治本)，7天打造飽滿嫩潤的天然水光肌

THE WHOO | 津率享 紅山蔘抗皺滋養眼霜

THE WHOO | 津率享 紅山蔘抗皺滋養眼霜

新升級津率享 紅山蔘抗皺滋養眼霜專為改善因肌膚缺水、膠原蛋白流失而產生的 老化紋路而設, 能高強度 修復「皺紋三角區」眼周皺紋、額頭紋及法令紋,同時紓緩眼部浮腫問題,帶來精準且強效的集中護理。

SHISEIDO | ULTIMUNE 免疫力活膚精華油

SHISEIDO | ULTIMUNE 免疫力活膚精華油 匯粹品牌科研成果，瞬間賦予肌膚深層水潤修護，有效延緩肌膚老化、緊緻與光澤，締造由內而外的水光新肌。專注修護因乾燥等引致肌膚老化的不同問題，抵禦肌膚外來傷害，讓身體與面部同時綻放光采。

La Mer | 全新精華修復眼霜

La Mer | 全新精華修復眼霜

全新精華修復眼霜，專為細緻而脆弱的眼周肌膚而設的精準修護方案。全新配方蘊含靈魂成分Miracle Broth™活膚精華與RPC-6 精華修復蛋白質複合物-6；一夜逆轉 8大眼周初老跡象。

d program | 酵母益生元柔膚水及乳液

d program | 酵母益生元柔膚水及乳液



針對出現痕癢脫皮的乾燥缺水敏感肌。除了注入醫學級酵母益生元精華PRO和木糖醇，同時添加各種天然成分，有效抑制炎症因子，即時鎮靜降紅，並強化鎖水屏障，防止水份流失。