Central Yards 中環藝嚐展搶先睇 10組藝術裝置/可食用藝術品（有片）

全新文化活動「Central Yards中環藝嚐展（Central Yards Edible Art Fair）」將於3月26日至4月5日在中環海濱活動空間舉行。展覽以結合藝術、味覺與互動體驗為主題，設有10個主題展廳及多款可食用藝術小食，讓參觀者透過視覺、味覺及空間體驗，感受與別不同的沉浸式藝術之旅。

10大主題展廳 感官交融的藝術盛宴 Central Yards 中環藝嚐展以沉浸式體驗貫穿整場旅程，匯聚十個風格鮮明的主題展廳。每個空間均從經典藝術流派汲取靈感，並搭配獨家創意美食，讓觀眾在穿梭光影與裝置之間，同時以味蕾感受藝術的多重面貌。

旅程由「藝術大爆發！」揭開序幕。空間以新普普藝術為藍本，繽紛氣球與鮮豔色彩撲面而來。大家可透過夾公仔機贏取普普氣球狗啫喱（Jelly Dog），再於鏡面泡泡裝置前留下趣味合照。 步入「魔法創造者」展廳，藝術家阮家儀以懷舊玩具與電子零件拼湊出橫跨不同年代的香港城市記憶，配以造型可愛的小鴨巧心（Choc Duck），將本地文化化為可觸可嚐的創作。 「隨心所感」展廳從現代主義出發，以光影與幾何色塊交織出七彩風味絲帶（Fruit Ribbons）的視覺對應；「滴畫」展廳則向抽象表現主義致敬，可直接從裝置中取得流彩（Liquid Palette）特色飲品，將藝術一飲而盡。

走進「瘋狂『蕉』點」，穿越鏡面水果隧道後，即可品嚐一口香脆的脆皮香蕉（Banana）；而在瀰漫超現實主義氛圍的「視覺饗宴」展廳，椰子奶凍甜品盒中寶（The Tin）靜待發掘，整個空間宛如一場可步入的夢境。 「藍色幻象」展廳以視錯覺藝術營造層層幻象，觀眾可品嚐聯乘 Social Goods Modern Bakery 打造的歐普藍蛋（Eggie in Blue）；「繁花盛放」展廳則化身巨型花卉花園，花漾（In Bloom）佛卡夏麵包在花叢間散發馥郁香氣。 以空間主義為靈感的「奇珍閣」設置了色彩繽紛的抽屜裝置，須由你親手逐一探索，方能找到藏於其中的寶藏朱古力（Hidden Gems），為體驗增添一份尋寶的驚喜。

旅程的壓軸一站是由蛙王（郭孟浩）創作的「蛙托邦」空間洋溢玩味與互動元素，觀眾可走進如遊樂場般的裝置盡情探索，再以一塊蛙餅（Froggy Biscuits）作結，親身感受蛙王「藝術即生命」的創作哲學。 整個展覽透過視覺、味覺、嗅覺、聽覺與觸覺交織，讓大家以全新的方式探索藝術。



本地藝術家參與創作 展現香港當代藝術元素 今次展覽特別邀請本地藝術家阮家儀及蛙王（郭孟浩）創作專屬展廳。阮家儀以城市記憶為主題，透過不同年代的物件組合，呈現香港文化的變遷；蛙王則以新水墨概念打造互動空間，讓觀眾在參與之中感受藝術與生活的連結，為展覽加入本地創作特色。

「Paint the Town工作坊」親手製作可食用藝術 除主展覽外，場內亦設「Paint the Town 工作坊」，參加者可在曲奇畫布上創作可食用調色盤，利用不同顏色糖霜自由設計作品，完成後可放在個人畫架上展示，延續展覽的創意體驗。 工作坊將於3月28日至29日及4月3日至5日舉行，每日設四節，每節收費280元，持展覽門票人士可享八五折優惠。



Frog King

門票資訊： 平日 時段 成人 兒童 (3-12歲) 特惠門票 (學生/長者) 家庭套票 (2成2童) 日間 (10:00 - 16:00) HK$ 320 HK$ 150 HK$ 260 HK$ 800 夜間 (16:30 - 21:00) HK$ 380 HK$ 180 HK$ 300 HK$ 950

周末： 時段 成人 兒童 (3-12歲) 特惠門票 (學生/長者) 家庭套票 (2成2童) 日間 (10:00 - 16:00) HK$ 360 HK$ 180 HK$ 290 HK$ 920 夜間 (16:30 - 21:00) HK$ 420 HK$ 200 HK$ 340 HK$ 1,050

Central Yards 中環藝嚐展（Central Yards Edible Art Fair） 日期：2026年3月26日至4月5日

時間：10:00－21:00（分時段入場）

地點：中環海濱活動空間

門票：已公開發售



Central Yards Edible Art Fair