2026亞洲50最佳餐廳｜香港大班樓再度榮登No.1 永升上No.2(附完整上榜名單)(持續更新)

今屆「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮於今晚(3月25日)選址香港嘉里酒店舉行，入選亞洲首50位最佳餐廳名單出爐，香港共有6間餐廳入選。大班樓去年排名第二位，今年榮升榜首，繼2021年後再度榮登「亞洲最佳餐廳」No.1寶座；永去年由第三位升上第二名，頭三位香港餐廳佔兩席。即刻為大家揭曉上榜名單！
2026亞洲50最佳餐廳上榜名單
1 The Chairman 大班樓 香港
2 Wing 永 香港
3 Gaggan 曼谷(泰國最佳餐廳)
4 Mingles 首爾 (南韓最佳餐廳)
5 Nusara 曼谷
6 Meet the Bund 遇外灘 上海(中國最佳餐廳)
7 Chef Tam's Seasons 譚卉 澳門(澳門最佳餐廳)
8 Gaggan at Louis Vuitton 曼谷
9 Ling Long 凌瓏 上海
10 Ru Yuan 如院 杭州(新上榜)
11 Fu He Hui 福和慧 上海
12 Sorn 曼谷
13 La Cime 大阪(日本最佳餐廳)
14 Onjium 首爾
15 Masque 孟買(印度最佳餐廳)
16 Sézanne 東京
17 Lamdre 蘭齋 北京
18 Sühring 曼谷
19 Odette 新加坡(新加坡最佳餐廳)
20 Seroja 新加坡
21 Sazenka 茶禪華 東京
22 Logy 台北
23 Born 新加坡
24 Neighborhood 香港
25 Potong 曼谷
26 Eatanic Garden 首爾
27 Ms. Maria & Mr. Singh 曼谷
28 Maz 東京
29 102 House 壹零貳小館 上海
30 Naar 卡紹利
31 Florilège 東京
32 Estro 香港
33 Myoujyaku 明寂 東京
34 Crony 東京
35 Caprice 香港
36 Le Du 曼谷
37 Narisawa 東京
38 Les Amis 新加坡
39 Au Jardin 檳城(馬來西亞最佳餐廳)
40 Labyrinth 新加坡
41 Mosu 首爾
42 August 雅加達(印尼最佳餐廳)
43 Bium 首爾(新上榜)
44 Locavore NXT 烏布(新上榜)
45 Nae:Um 新加坡(新上榜)
46 Mono 香港
47 Wana Yook 曼谷
48 La Bourriche 133 上海
49 7th Door 首爾
50 JL Studio 台中
51 Den 東京
52 Chef 1996 1996 川菜·主廚餐廳 北京
53 Baan Tepa 曼谷
54 San 首爾
55 Solbam 首爾
56 Born and Bred 首爾
57 Alla Prima 首爾
58 Thevar 新加坡
59 Burnt Ends 新加坡
60 Goh 福岡
61 Mume 台北
62 Dewakan 吉隆坡
63 Sushi Shunji 東京
64 Silks House 晶華軒 台北
65 Fumée 拂鳴 深圳
66 Papa's 孟買
67 Samrub Samrub Thai 曼谷
68 Ta Vie旅 香港
69 Co蔻 成都
70 Vea 香港
71 Toyo Eatery 馬尼拉
72 Sushi Saito 東京
73 The Table 孟買
74 Soigné 首爾
75 Inja 新德里
76 Cenci 京都
77 Meta 新加坡
78 Peach Blossoms 鴻桃軒 新加坡
79 Ensue 深圳
80 Jade Dragon 譽瓏軒 澳門
81 Villa Aida 和歌山
82 Kataori 片折 金澤
83 Farmlore 班加羅爾
84 Xin Rong Ji (Xinyuan South Road)
新榮記（新源南路店） 北京
85 Jin Sha 金沙廳 杭州
86 Anan Saigon 胡志明市
87 Jungsik 首爾
88 Andō 香港
89 Gēn 檳城
90 Amber 香港
91 Côte by Mauro Colagreco 曼谷
92 Respiración 金澤
93 Dewaya 出羽屋 西川
94 Ministry of Crab 科倫坡
95 Gaa 曼谷
96 Haoma 曼谷
97 L'évo 南礪
98 Kwonsooksoo 首爾
99 Fiotto 釜山
100 Celera 馬卡蒂市
最佳新上榜餐廳獎：
杭州 Ru Yuan「如院」（No.10）
最佳進步獎：
北京 Lamdre「蘭齋」（No.17）飆升 33 位
2026 年度亞洲最佳女廚師獎：
首爾 Onjium（No.14）的 Cho Eun-hee
2026 年度亞洲最佳糕點師：
雅加達 August（No.42）的 Ardika Dwitama
SevenRooms 標誌人物獎：
「新榮記」創辦人張勇（Zhang Yong）
Inedit Damm 廚師之選獎：
曼谷 Nusara（No.5）及 Le Du（No.36）的 Thitid 'Ton' Tassanakajohn
亞洲最佳侍酒師獎：
新加坡 Odette（No.19）的劉家旻（Lesley Liu）
可持續餐廳獎：
曼谷 Baan Tepa（No.53）