熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-25 22:06
更新：2026-Mar-25 22:06

2026亞洲50最佳餐廳｜香港大班樓榮升No.1 永晉升第二(附完整上榜名單)

分享：
Group

2026亞洲50最佳餐廳｜香港大班樓榮升No.1 永晉升第二(附完整上榜名單)

今屆「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮於今晚(3月25日)選址香港嘉里酒店舉行，入選首50位最佳餐廳名單出爐，香港共有6間餐廳入選，大班樓去年第二，今年榮升No.1；永去年由第三升上第二，頭三位佔兩席。即刻為大家揭曉上榜名單！

大班樓

2026亞洲50最佳餐廳No.1大班樓(Spring攝)

1 大班樓 香港

2 永 香港

3 Gaggan 曼谷(泰國最佳餐廳)

4 Mingles (南韓最佳餐廳)

5 Nusara 曼谷

6 Meet The Bund 上海(中國最佳餐廳)

7 Chef Tam's Seasons(澳門最佳餐廳)

8 Gaggan At Louis Vuitton 曼谷

9 Ling Long 上海

10 Ru Yuan 杭州(新上榜)

11 Fu He Hui 上海

12 Sorn 曼谷

13 La Cime 大阪(日本最佳餐廳)

14 Onjium 首爾

15 Masque 孟買(印度最佳餐廳)

16 Sezanne 東京

17 Lamdre 北京

18 Suhring 曼谷

19 Odette 新加坡(新加坡最佳餐廳)

20 Seroja 新加坡

21 Sazenka 東京

22 Logy 台北

23 Born 新加坡

24 Neighborhood 香港

25 Potong 曼谷

26 Eatanic Garden 首爾

27 Ms. Maria & Mr.Singh 曼谷

28 Maz 東京

29 102 House 上海

30 Naar Kasauli

31 Florilege 東京

32 Estro 香港

33 Myoujyaku 東京

34 Crony 東京

35 Caprice 香港

36 LE DU 曼谷

37 Narisawa 東京

38 Les Amis 新加坡

39 Au Jardin 檳城(馬來西亞最佳餐廳)

40 Labyrinth 新加坡

41 MOSU 首爾

42 August 耶加達(印尼最佳餐廳)

43 BIUM 首爾 (新上榜)

44 Locavore Nxt 烏布(新上榜)

45 NAE:UM 新加坡(新上榜)

46 Mono 香港

47 Wana Yook 曼谷

48 La Bourriche 133 上海

49 7TH Door 首爾

50 JL Studio 台中

永

2026亞洲50最佳餐廳No.2永(Spring攝)

51 Den 東京

52 Chef 1996 1996 川菜·主廚餐廳 北京

53 Baan Tepa 曼谷

54 San 首爾

55 Solbam 首爾

56 Born and Bred 首爾

57 Alla Prima 首爾

58 Thevar 新加坡

59 Burnt Ends 新加坡

60 Goh 福岡

61 Mume 台北

62 Dewakan 吉隆坡

63 Sushi Shunji 東京

64 Silks House 晶華軒 台北

65 Fumée 拂鳴 深圳

66 Papa's 孟買

67 Samrub Samrub Thai 曼谷

68 Ta Vie旅 香港

69 Co蔻 成都

70 Vea 香港

71 Toyo Eatery 馬尼拉

72 Sushi Saito 東京

73 The Table 孟買

74 Soigné 首爾

75 Inja 新德里

76 Cenci 京都

77 Meta 新加坡

78 Peach Blossoms 鴻桃軒 新加坡

79 Ensue 深圳

80 Jade Dragon 譽瓏軒 澳門

81 Villa Aida 和歌山

82 Kataori 片折 金澤

83 Farmlore 班加羅爾

84 Xin Rong Ji (Xinyuan South Road)

新榮記（新源南路店） 北京

85 Jin Sha 金沙廳 杭州

86 Anan Saigon 胡志明市

87 Jungsik 首爾

88 Andō 香港

89 Gēn 檳城

90 Amber 香港

91 Côte by Mauro Colagreco 曼谷

92 Respiración 金澤

93 Dewaya 出羽屋 西川

94 Ministry of Crab 科倫坡

95 Gaa 曼谷

96 Haoma 曼谷

97 L'évo 南礪

98 Kwonsooksoo 首爾

99 Fiotto 釜山

100 Celera 馬卡蒂市

Neighborhood Caprice Estro Mono

新會員大招募 獨家迎新禮品

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務