森永製菓雪糕正式登陸香港！5大人氣口味登場 三文治雪糕＋果汁果實冰 7-11便利店限定率先開售

不少人每次去日本旅遊都會到便利店買雪糕，而最近日本人氣雪糕品牌「森永製菓」終於正式登陸香港，並一口氣為大家帶來5款熱賣產品，包括三文治雪糕系列以及Ice Box果汁果實冰系列，價錢由$23.9起，各位雪糕迷一於試吓佢！

必試大人氣三文治雪糕系列 在日本便利店長期熱賣的「森永製菓」三文治雪糕系列，一直是人氣甜點界的長青款，幾乎每個雪糕迷去日本都必定會掃貨！柔軟餅乾包著香滑雪糕，層次超豐富。三文治雪糕系列分別有2款口味，森永雲呢拿夾心餅乾雪糕磚（$23.9）以鬆軟曲奇夾著香濃雲呢拿雪糕，質感柔滑細膩，奶香滿滿卻不覺膩滯，口感似剛出爐的牛油曲奇配雪糕，甜而不膩；森永雲呢拿夾心朱古力脆片雪糕批（$23.9）則在順滑雲呢拿雪糕中加入香脆朱古力脆片，再由牛油餅乾外層包裹，脆、滑、軟三重口感層層遞進，甜味與朱古力香氣完美交織，朱古力控絕對不能錯過！

森永Ice Box果汁果實冰系列 森永Ice Box果汁果實冰系列以高達80%果汁比例打造，結合細碎冰粒，入口即化的沁涼感直擊味蕾，清新果香滿溢，令人一試上癮！此系列分別有3款口味，森永果汁果實冰（巨峰提子味）（$25.9）加入巨峰提子果汁製成，冰粒口感細緻，入口瞬間釋放濃郁提子香氣與天然果甜，清爽解暑！至於森永果汁果實冰（麝香葡萄味）（$25.9），以清新芳香的麝香葡萄果汁製成，香氣優雅迷人，甜度適中，冰粒在口中慢慢融化，帶來細膩而持久的果味變化。最後，森永果汁果實冰（西柚味）（$25.9）就以微酸果香取勝，加入維他命C及檸檬酸配方，味道酸甜醒神！

銷售點：於7-Eleven便利店優先發售並於DON DON DONKI 香港陸續發售