貓奴必睇！別誤會貓咪冷漠、唔愛你 10個貓貓超甜行為證明心裡只有你！

不用多說，好多貓奴都會知道，養貓和養狗最不一樣的地方，就是貓貓不像狗一般聽話黏人、會搖尾巴對主人撒嬌、練習「Sit」或「Hand Hand」等技能，狗狗也會用盡辦法討主人歡心。尤其當主人工作回家後，狗狗會興奮地衝上去迎接主人，而貓的表現跟狗剛好相反，貓咪總是無動於衷。相信很多貓奴都會問：「其實養了愛貓那麼久了，到底牠對主人有沒有感情？」所以今篇文章貓奴一定要由頭看到尾，因為編輯幫貓奴整合了 10 個貓咪向主人「說愛你」的語言行為！

語言 1. 用額頭蹭主人 貓咪最拿手的親密動作，就是把頭輕輕靠過來。這個「頭槌式問候」其實是把屬於牠的味道留在你身上，因為貓科動物的下巴、臉頰、前額和嘴唇上都有氣味腺體，當牠在主人身上揉搓臉，就是要向主人留下牠的味道，把主人「標記」牠的愛人。

語言2. 尾巴像絲帶繞著主人

語言 2. 尾巴像絲帶繞著主人 貓的尾巴可以展露很多情緒。當牠在你面前直立起尾巴，可能意味著在你面前感到自信和快樂；而繞在腿部或手臂上的尾巴也是友誼和感情的標誌。

語言3. 主動露出肚子

語言3. 主動露出肚子

能看到貓咪躺在旁邊、把最柔軟的肚皮展露無遺，那就代表牠在這個時候很放鬆並感到安全。這是牠的「安全感指標」，只有最信任的人才會有這個待遇。

語言 4. 發出「咕嚕咕嚕」聲 貓咪只會在感到安心、舒服、滿足的時候才會發出「咕嚕咕嚕」的聲音, 這表達牠在主人身邊感到開心。若牠靠近時就開啟「咕嚕模式」，那就代表牠喜歡和主人待在一起。

語言5. 把寶物送給主人

語言 5. 把寶物送給主人 無論是玩具、紙團，甚至難以理解的「寶物」，這都是牠的珍藏。牠會把這些珍貴東西帶到主人面前，那就表示牠覺得主人令牠很有安全感。即使這些禮物可能不是主人喜歡的東西（死老鼠、青蛙、蟲子或垃圾）。

語言 6. 溫柔小啃咬

語言 6. 溫柔小啃咬 如果貓咪輕輕咬一口，像是在玩耍，又不會痛，那就是牠的「友情小咬」。這種輕觸式咬咬是愛的表示。

語言7. 去哪都跟著主人

語言 7. 去哪都跟著主人 如果貓咪會跟主人坐沙發、食飯、甚至入浴室都要跟住主人，這代表牠太習慣主人的存在。這不是好奇的表現，而是想靠近主人。

語言8. 靠著你休息

語言 8. 靠著你休息 當貓咪選擇坐在主人腳邊、膝頭或旁邊，那是一個很直接的親密動作。牠願意讓主人成為牠的「安全基地」，比任何動作都真誠。

語言9. 小手踩來踩去

語言 9. 小手踩來踩去 這個「踩奶」動作是來自貓咪小時候吸奶的本能，但成年貓只會在極度放鬆和安心時才會做。所以當牠在貓奴身上踩來踩去，就要記得這是一種感情上與結合的標誌。

語言10. 慢慢眨眼睛

語言 10. 慢慢眨眼睛 如果當貓奴看到貓咪那雙水汪汪眼睛，會出現「慢慢合上，然後再睜開」這個動作，那即是代表牠願意放下戒心，向貓奴傳遞「我鍾意你」的意思！眨眼也被稱為「小貓之吻 」。