日本過江龍鰻魚飯｜うなぎ四代目菊川登陸香港1周年 推3重獎賞優惠！送雙人套餐/清酒杯/小食

日本老字號鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登陸香港1周年！在3月23日至3月31日期間，餐廳特別推出3重獎賞優惠，包括一連串抽獎、打卡獎勵及食客優惠。在活動期間消費滿$380即可體驗「一番千鰻賞」一次，贏取香港限定聯名清酒杯、雙人會席套餐 「百合」等豐富獎品！

獎賞1.惠顧滿$380即抽「一番千鰻賞」 為慶祝登陸香港1周年，「うなぎ四代目菊川」特別引入港人喜愛的「一番賞」抽獎玩法，讓客人於打開籤紙的瞬間立即揭曉中獎結果。在3月23日至3月31日期間凡於全港任一分店惠顧滿$380，即可參與「一番千鰻賞」一次，是次活動準備超過1,000份獎品，包括香港限定聯名清酒杯及價值$1,790的雙人會席套餐「百合」，獎品數量有限，先到先得，送完即止。

獎賞2.打卡贏雙人會席套餐 周年活動期間，顧客在店內消費任意一份套餐並上傳店內合照或餐點照片，上傳至 Instagram限時動態並標註 @unagi.yondaime.kikukawa_hk及配上主題標籤 #四代目 香港鰻一載，即有機會贏取雙人會席套餐「雛菊」(價值$1,440起)和品牌聯乘T恤。是次活動將以留言內容的心思與故事深刻度作為評選基準。

獎賞3.留言競猜分店數目送小食 由即日起至3月31日，凡蒞臨餐廳用餐的顧客，可於官方帖文《回顧「鰻」長歷史》下留言競猜品牌分店總數，並出示正確答案之留言截圖予店員核實，即可獲贈小食一客



うなぎ四代目菊川

銅鑼灣利園店

地址：銅鑼灣希慎道33號 利園一期L401A

電話：3590 8997

營業時間：11:00 – 15:00；17:30 – 21:00



尖沙咀K11 Musea店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11Musea2樓219號舖

電話： 3460 3610

營業時間：11:00 – 15:00；17:30 – 21:00