日本旅遊｜走入青森自然打卡聖地 春日賞櫻名所/日本最大油菜花田/近距離觀察黑尾鷗

踏入春天，日本青森縣亦迎來多彩花季。今年日本氣象株式會社公佈，青森的櫻花綻放預計在4月18日綻放，各位熱愛賞櫻的港人就絕對不能錯過。除了浪費的打卡聖地，青森地區亦有與歷史和藝術相關的賞櫻名勝，同時亦不可錯過一望無際的油菜花田！一於到青森感受自然，體驗在地文化。

弘前公園｜人生必去櫻花美景 青森縣的弘前公園被評選為日本櫻花百選名所，園內擁有2600棵櫻花樹，多達50個櫻花品種，包括染井吉野櫻、垂枝櫻和八重櫻等。而每年4月至5月舉辦的「弘前櫻花祭」，更吸引約200萬名遊客到來，欣賞櫻花瀑、櫻垂簾、櫻吹雪和櫻絨毯等春櫻美景。遊客除可漫步西護城河的櫻花隧道，亦可划小船穿梭佈滿櫻花的河上。入夜後，園區點燈更添浪漫，推薦前往「心形櫻花」(弘前城二之丸南門附近)打卡。

歷年花期：弘前公園櫻開花情報 弘前公園 地址：036-8356 青森縣弘前市下白銀町1 交通：從JR弘前站乘搭巴士約15分鐘，在市役所前下車，下車後步行5分鐘 弘前櫻花祭：2026年4月17日至5月5日

蘆野公園｜津輕賞櫻首選鐵道絕景 蘆野公園被選為「日本櫻花百選名所」，是津輕半島數一數二的賞櫻名勝。蘆野公園與日本小說名家太宰治有深厚淵源，是文學愛好者必訪聖地。春天蘆野湖畔將有約1500株櫻花綻放，津輕鐵道從滿開櫻花隧道中疾駛而過，相當值得一看。今年的「金木櫻花祭」亦於2026年4月23日至4月29日舉行，賞櫻愛好者記得記下日子！

蘆野公園 地址：青森縣 五所川原市 金木町蘆野 交通：乘搭津輕鐵道在蘆野公園站下車即達 金木櫻花祭：2026年4月23日至4月29日

十和田市｜櫻花散策藝術文化 十和田市是青森著名的藝術熱點，由十和田市現代美術館至外圍的官廳街道(駒街道)，藝術裝置遍布街上角落，每到春天，十和田市飄舞的櫻花與藝術裝置交織成獨特街景。同時推薦在傍晚時分漫步街上欣賞夜櫻，或登上十和田市役所本館3樓的展望台，俯瞰都市內的櫻花海。今年的「十和田市春祭」將於4月18日至5月5日舉行，重點內容包括「櫻流鏑馬」欣賞女弓箭手在櫻花樹下騎射的英姿，還有騎馬體驗、市集等，晚上更有煙花表演，不容錯過。

十和田市春祭 日期：2026年4月18日至5月5日 地點：十和田市官廳街道、中央公園草地、中央停車場 地址：青森県十和田市西十三番町 交通：從八戶站乘搭「十和田觀光電鐵巴士」於「官廳街通」站下車，約60分鐘 十和田市現代美術館 地址：青森縣十和田市西二番町10-9 費用：大人1,800日圓，18歲及以下免費 時間：9:00 - 17:00(最後入館時間16:30) 休息日：星期一(若遇假日則順延至隔日)、年末年始 交通：從八戶站乘搭「十和田觀光電鐵巴士」於「官廳街通」站下車，再步行約5分鐘

橫濱町油菜花田｜日本最大規模油菜花田 橫濱町油菜花田是日本最大規模的油菜花田！5月上旬起至5月中旬到下旬為最佳賞花時期。屆時國道279號沿路兩旁將會染成金黃一片，身處一望無際的油菜花海，加上藍天白雲，絕對是難忘景象。推薦順道到道之驛「油菜Plaza」，品嘗創新油菜花雪糕與特色油菜花料理，更可入手伴手禮。適逢「油菜花節」，更可觀賞「油菜花馬拉松」和各式表演、逛逛市集等，感受熱鬧氛圍。 橫濱町油菜花田 地址：青森縣上北郡橫浜町字大豆田98-62

交通：從JR陸奧橫濱站駕車約10分鐘 2026油菜花節：2026年5月16日至17日

蕪島｜近距離觀察黑尾鷗 位於種差海岸最北部的蕪島，是「國家天然紀念物」黑尾鷗的繁殖地，亦是日本唯一能近距離觀察黑尾鷗繁殖的地方！每年3月上旬，蕪島會飛往蕪島，於4至5月期間產卵，6月孵化小雛，並於8月離開蕪島。這段時間，約有3萬至4萬隻黑尾鷗會聚集此地。而每年5月中旬，島上盛開的油菜花將形成一片金黃色花海，與蕪嶋神社紅色鳥居及黑尾鷗在藍天的映襯下，構成獨特風光。

蕪島 地址：青森縣八戶市大字鮫町字鮫56-2 交通：從JR鮫站徒歩約15分鐘

館鼻岸壁朝市｜最大型早市 被譽為「早市王國」的八戶市，有超過6處早市，其中最具規模的館鼻岸壁朝市更是全日本最大早市。每年3月中旬至12月的每個週日，近300個攤位將會於清晨擺攤，全長達800米，售賣新鮮海產、蔬菜、水果、熟食和日用品。在這裡可以品嘗八戶風味的當地美食，包括炭燒海鮮、鹽味炸雞翼、八戶仙貝湯等名物。 館鼻岸壁朝市 地址：034-0301青森縣八戶市新湊3丁目

日期：2026年03月15日至12月逢星期日(5月17日除外) 臨時朝市：5月5日、8月13日 、12月30日 時間：黎明時分 – 09:00 交通︰乘搭周日早市循環巴士「ISABA」號在「館鼻漁港前」下車；從JR陸奧湊站步行約10分鐘

八戶屋台村｜體驗道地夜生 位於八戶市中心的彌勒橫丁美食街內則排列着26間小屋台，是當地居民聚腳地之一，在這裡可以體驗日本傳統的「路邊攤」飲食文化。美食街充滿濃厚的昭和復古風，各個屋台提供八戶漁港內捕獲的新鮮海產、地酒和各式鄉土料理。店主和食客之距離很近，非常容易打成一片，充滿人情味，邊與當地人閑談交流，邊吃盡道地美酒佳肴，實屬難得體驗！

八戶屋台村 彌勒橫丁美食街 地址：青森縣八戶市三日町と六日町の間 交通︰從JR本八戶站站步行約10分鐘