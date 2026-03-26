馬航加堆限定機票優惠 解鎖雙城遊！玩盡馬來西亞多個城市 暢玩檳城/浮羅交怡/古晉

馬航加推機票優惠 馬來西亞航空以吉隆坡為樞紐，連接多個短途度假勝地。優惠由即日起至 2026 年 4 月 2 日接受預訂，適用於2026年11月30日或之前出發的航班，優惠低至$1890即入手來回機票，視乎機型及班次，更可享用 MHconnect 免費機上Wi-Fi、MHstudio 精選娛樂內容，以及以亞洲風味為靈感的「Best of Asia」機上餐單，非常抵玩！ 預訂平台：請按此 目的地（由香港出發） 經濟艙來回票價由（港元） 商務艙來回票價由（港元） 吉隆坡 1890 8060 檳城 2290 10730 古晉 / 亞庇 / 斗湖 2010 10990 浮羅交怡 3530 11850 悉尼 5480 28630 阿德萊德 5710 27260 布里斯班 5810 28760 巴黎 5350 27280 馬爾代夫 4300 18700 科倫坡 5160 16220

另外馬來西亞國際航空的「Bonus Side Trip 計劃」更可解鎖雙城遊體驗！合資格的國際航班旅客，可於行程中加入一個馬來西亞國內目的地，如浮羅交怡、檳城或古晉，毋須額外支付機票費用，只需繳付相關稅項。如有計劃前往珀斯或馬爾代夫的同時，亦可在馬來西亞停留，將一趟行程升級為兩種截然不同的度假體驗，滿足兩個旅遊願望！

馬爾代夫

檳城｜美食充電之旅 經吉隆坡轉機可輕鬆抵達檳城，是短途度假勝地的好選擇。熱愛品味美食的旅客，檳城有豐富的地道美食，價格親民之餘，份量亦超慷慨！除了美食，被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的喬治市亦值得細味。盡情漫步歷史街區、到訪姓氏橋高腳屋水上村落，或乘坐纜車登上檳城山，俯瞰難忘景致。

浮羅交怡｜夢幻海島長週末 被譽為東南亞性價比最高的海島度假勝地之一的浮羅交怡，旅客可遊覽驚險又壯麗的天空之橋，搭乘纜車飽覽島嶼全景，參加紅樹林生態之旅，或跳島探秘，享受寧靜的隱世沙灘。島上既有高級度假酒店，又有地道海鮮餐館，而且全島免稅，非常抵玩。

沙巴仙本那｜潛水聖地 熱愛潛水活動的旅客，沙巴仙本那是絕不能錯過的潛水勝地。馬布島、卡帕萊島及馬達京島一帶海域，水下能見度清澈見底，更有色彩繽紛的珊瑚生態。島上亦有水上別墅住宿體驗、海上民族巴瑤族的獨特文化，為旅客帶來難忘深度海洋之旅。

亞庇｜自然療癒之旅 與其他城市不同節奏的亞庇，擁有全球最壯觀日落的丹絨亞路海灘，映襯背後的雄偉神山景致，非常打卡。旅客更可參加紅樹林螢火蟲河道巡遊，體驗大自然的奇妙。此目的地擁有多元體驗，最適合家庭與情侶旅遊。

古晉｜文化深度遊 充滿文化與自然魅力的古晉。作為砂拉越首府，旅客可於古晉深入體驗原住民長屋文化，以及前往聯合國教科文組織世界遺產穆魯山國家公園，探索史前洞穴，同時走訪巴哥國家公園，感受熱帶雨林與野生動物生態。而6月份可舉行文化盛事「熱帶雨林世界音樂節」，動靜皆宜。