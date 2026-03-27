GU再度聯乘ENGINEERED GARMENTS 新推春夏系列6款男裝單品

各位潮流達人注意！GU今個春夏系列再度投下震撼彈，再度聯乘由設計大師鈴木大器(Daiki Suzuki)創立的紐約時尚品牌ENGINEERED GARMENTS！是次合作延續理念，將紐約的高端工裝設計進行現代演繹，加入巧妙精細的細節，系列一共6款商品，於4月17日正式全港門店及網絡旗艦店同步上架。

再度聯乘！New American Riviera 系列主題 ENGINEERED GARMENTS為日本精品店NEPENTHES旗下於紐約創立的品牌，在創辦人鈴木大器的帶領下，透過大膽設計與細膩工藝，對經典美式工裝及軍裝進行現代演繹。GU是次再度聯乘，系列以「新美式里維埃拉(New American Riviera)」為主題，共推出六款男裝單品，透過以 GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的雙重視角，重新詮釋50年代美式度假風情。里維埃拉原有的奢華度假感，經過重新詮釋後，再系列色調上放棄繁瑣的色彩，改以棕色與靛藍色作為主調，連結工裝與度假風的兩者風格，增添都市感與灑脫，糅合舒適與玩味感。本系列材質更針對春夏炎熱潮濕天氣，選用輕盈、清爽且兼具功能性的材質，呈現與眾不同的夏日風格。

GU x ENGINEERED GARMENTS第二度聯乘

必入手Cordlane套裝 是次全新六款單品中，必入手可成套穿搭的「Cordlane Jacket」與「Cordlane Relaxed Pants」。採用了具凹凸感的細條紋布材質，有效減少布料與肌膚的接觸面積，即使在潮濕的香港夏季穿著，亦能保持清爽舒適。設計細節上，「Cordlane Jacket」打破傳統，可作為襯衣輕鬆穿著，適合隨意地披搭。而「Cordlane Relaxed Pants」則採用直筒剪裁，特別加入的前褲褶設計，讓休閒長褲能兼具休閒與微正式感的造型。