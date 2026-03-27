網上熱話｜港女苦呻80歲嫲嫲情墮網騙 全家陷入幫還錢局面 網民無奈：呢啲冇計

騙徒手法層出不窮，就算不找新方法呃錢，舊橋都仍然可以呃到唔少錢。早前，一位港女在討論區上發文，劈頭直指自己80歲的嫲嫲「唔知點樣識咗條佬」，因而墮入網騙，不但被對方用其身份不斷借錢，更要動員家人齊齊還錢填數，但她不禁發文問究竟可以點做。

港女懷疑KK園網騙嫲嫲 早前，一位港女在討論區上發文，劈頭直指自己現年80歲的嫲嫲「上年唔知點樣識咗條佬，懷疑KK園嚟」，「係咁俾錢對方周圍問人借錢」。即使周圍的人都在勸嫲嫲收手，可惜「佢完全聽唔入耳」、「仲係覺得係真」、「對方連whatsapp icon轉左幾次，話佢俾聯合國扣留過繼續呃佢錢，試過報警但冇用話唔夠證據」。

全家陷入幫還錢局面 因為騙徒用嫲嫲的身份借了唔少錢，因而發文者「屋企人幫佢還錢，但發現冇停過，已經俾好少家用佢，Block埋佢銀行戶口」，同時嫲嫲的精神亦越來越差，「最近探佢佢瘦左好多好虛弱」，聞者心酸。

網民：老人家寂寞，寧願俾錢買夢 發文者對嫲嫲的情況已經無計可施，又指「屋企人都冇曬計」、「唔想望住老豆繼續白白俾錢佢俾人洗，依家索性買野食俾佢唔做咁多錢佢，佢住個層樓仲落左佢名，驚佢連層樓都賣埋」，只好上網分享求建議。一眾網民就教路指「剪佢網絡世界」，亦有人直言「呢啲冇計，老人家寂寞，寧願俾錢買夢」、「唔係話事實唔擺在眼前，而係佢自己唔肯醒」、「對方呃無可呃就會自動消失，你哋而家唯一可以做嘅就係睇實啲佢(包括資產)」，而發文者本人亦苦中作樂地表示「以為睇緊MC同吳君如套我談的那場戀愛」。