復活節好去處2026｜信和旗下5大商場推「好物共享」活動 舊物回收/二手玩具交換市集/再造工作坊

家中舊物捨不得丟，卻又佔空間？今個4月，信和集團旗下 5大商場：奧海城、荃新天地、利東街、屯門市廣場及黃金海岸商場，將接力舉行「GoCircular|好物共享」大型企劃。現場除了有明星二手衣物義賣、舊書及玩具交換外，還有多場創意工作坊，教你將廢料變成生活「潮物」。

奧海城（4月2日至7日）升級再造市集/舊木工作坊 奧海城一連六日舉辦「共創循環」活動，集合本地年輕創作人及升級再造設計師的作品，將回收物料變成具設計感的潮流單品。場內亦有由港科大及港大培育的綠色初創展示創新環保方案。

活動與本地木藝品牌START FROM ZERO合作，設有「舊木地板升級再造工作坊」，參加者可親手將舊木地板製作成開瓶器、飾物盤及杯墊等實用小物。同場設好物義賣市集，發售由近140個物業住戶及租戶捐出的精選二手物品，以及陳健安、阮小儀、盧覓雪、Yuki Lovey等名人捐出的二手衣飾，收益撥捐基督教勵行會。



荃新天地（4月3日至7日）「喜閱循環」大型二手書義賣 荃新天地以二手書為主角，聯同三聯書店搜羅各類優質二手書籍，類型涵蓋兒童繪本、文史哲學、生活休閒等，讓公眾以實惠價格選購好書。現場設有親子共讀體驗活動，海洋公園及三聯書店亦會帶來繪本分享環節，適合家長帶同小朋友參加。而活動收益扣除行政費用後將全數撥捐「香港沃土發展社」，支持農村基層醫療服務；未售出書籍則會轉贈有需要人士。





灣仔利東街（4月3日至7日）「啡嚐循環」咖啡主題市集/咖啡渣升級再造工作坊 利東街的市集以咖啡為主題，匯集多個本地特色咖啡品牌，提供手沖咖啡、特色咖啡豆及各類咖啡器具，無論是資深咖啡迷還是新手都值得逛逛。 此外，現場還有咖啡渣升級再造工作坊，利用從商場租戶收集得來的咖啡渣，製作畫作、彩沙盆栽、匙扣及蠟燭等小物，讓原本屬於廚餘的咖啡渣化身為獨一無二的手作精品。

屯門市廣場（4月10日至12日）二手玩具交換市集/升級再造工作坊

家中玩具堆積如山？屯門市廣場與社企「再生玩具店」合作，舉辦「『換』樂循環」二手玩具交換市集。家長只需於3月28日至29日的「玩具收集日」攜帶舊玩具到場，或以S⁺ REWARDS 5點數兌換印花，即可於4月的市集日換領其他二手玩具，讓小朋友在交換過程中學習分享與惜物。現場亦有互動遊戲體驗區及升級再造工作坊，小朋友可用回收物料親手製作扭蛋機、機械人或籃球機，邊玩邊學STEAM概念。活動後剩餘玩具將轉贈有需要家庭。



黃金海岸商場（4月11日）環保創意市集

黃金海岸商場舉辦一日限定的「好物循環」環保創意市集，設有二手好物及慈善義賣攤位，發售童書、家品及升級再造精品等。同場設有天然防蚊劑工作坊，教大家動手製作天然護理產品。活動後剩餘物資將轉贈國際十字路會作慈善用途。

信和集團大型跨區社區企劃 「GoCircular | 好物共享」 奧海城「共創循環」 日期：2026年4月2日至7日 時間：中午十二時至下午九時 地點：奧海城2期地下中庭 內容：名人二手衣飾專區、信和集團旗下近140物業項目捐贈舊物慈善義賣、科大及港大培育的綠色初創展示、舊木地板升級再造工作坊

荃新天地「喜閱循環」 日期：2026年4月3日至7日 時間：上午十一時至下午九時 地點：荃新天地1期中庭 內容：優質二手書籍義賣（涵蓋兒童繪本、文史哲學、生活休閒）、收益撥捐農村基層醫療服務、親子共讀活動 灣仔利東街「啡嚐循環」 日期：2026年4月3日至7日 時間：中午十二時至下午八時 地點：灣仔利東街中庭 內容：本地特色咖啡品牌、升級再造及環保生活好物、咖啡渣升級再造工作坊（手作飾物、家居小物） 屯門市廣場「『換』樂循環」 日期：2026年4月10至12日

時間：上午十一時至下午八時 地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場 內容：玩具交換市集（以二手玩具或S⁺ REWARDS點數換取印花）、STEAM升級再造工作坊（扭蛋機、機械人或籃球機）、互動遊戲體驗區 黃金海岸商場「好物循環」 日期：2026年4月11日 時間：下午二時至五時 地點：黃金海岸商場中庭 內容：二手好物慈善義賣、天然防蚊劑工作坊、有機農圃農作物義賣