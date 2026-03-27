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生活
出版：2026-Mar-27 17:00
更新：2026-Mar-27 17:00

3COINS啟德分店4.29開幕 全港最大5,100呎分店/首度引入Made in Japan食品系列+寵物+旅行專區

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Joe10

3COINS啟德分店4.29開幕 全港最大5,100呎分店/首度引入Made in Japan食品系列+寵物+旅行專區

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日本人氣生活雜貨品牌3COINS將於4月29日正式進駐啟德AIRSIDE！是次分店為香港三號店，亦是目前最大規模分店，面積逾 5,100 平方呎。全新分店更將首度引入Made in Japan食品系列，以及開設全港最大的寵物及旅遊主題專區，即睇詳情！

3COINS香港三號店設大型寵物專區

繼銅鑼灣希慎廣場及葵芳新都會廣場分店後，3COINS走入九龍東核心地段，讓更多香港市民入手充滿日系生活美學的雜貨及家品。新店將打造全港最大寵物及旅行用品專區，成為全港貨物種類最齊全及空間最寬敞的3COINS分店，打造沉浸式日系生活購物體驗。

有見於AIRSIDE的寵物友善定位，新店將設置全港最大的3COINS寵物用品專區，帶來過百件產品，將引入多款日本設計寵物精品，包括時尚寵物配件、外出用品、餵食器具、服飾及生活用品，同時兼具功能性與設計感。新店更規劃寬敞的動線，讓顧客與毛孩能並肩購物。

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致敬啟德航空歷史 推出旅行主題專區

啟德是不少港人的獨特集體回憶，為向這份集體情懷致敬，一向推出多元旅遊好物的3COINS，今次新店亦特別策劃旅行主題專區，提供超過120款與旅遊相關產品，包括行李收納用品、旅行配件及限量紀念精品。

全港首度登場「Made in Japan」食品系列

同時新店更首次引入「Made in Japan」食品系列，是次AIRSIDE最大規模分店將首度引入3COINS與日本「Made in Japan」食品系列，涵蓋精選人氣零食及日常食品等，將品牌由生活雜貨延伸至日常飲食層面。

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