3COINS啟德分店4.29開幕 全港最大5,100呎分店/首度引入Made in Japan食品系列+寵物+旅行專區

日本人氣生活雜貨品牌3COINS將於4月29日正式進駐啟德AIRSIDE！是次分店為香港三號店，亦是目前最大規模分店，面積逾 5,100 平方呎。全新分店更將首度引入Made in Japan食品系列，以及開設全港最大的寵物及旅遊主題專區，即睇詳情！

3COINS香港三號店設大型寵物專區

繼銅鑼灣希慎廣場及葵芳新都會廣場分店後，3COINS走入九龍東核心地段，讓更多香港市民入手充滿日系生活美學的雜貨及家品。新店將打造全港最大寵物及旅行用品專區，成為全港貨物種類最齊全及空間最寬敞的3COINS分店，打造沉浸式日系生活購物體驗。

有見於AIRSIDE的寵物友善定位，新店將設置全港最大的3COINS寵物用品專區，帶來過百件產品，將引入多款日本設計寵物精品，包括時尚寵物配件、外出用品、餵食器具、服飾及生活用品，同時兼具功能性與設計感。新店更規劃寬敞的動線，讓顧客與毛孩能並肩購物。