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出版：2026-Mar-27 18:00
更新：2026-Mar-27 18:00

AlipayHK優惠｜AlipayHK聯乘Sanrio首度登陸鴨靈號！送限定「曬黑」Hello Kitty+Cinnamoroll 禮品 $1高鐵飛＋機票即減$110

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AlipayHK優惠｜AlipayHK聯乘Sanrio首度登陸鴨靈號！送限定「曬黑」Hello Kitty+Cinnamoroll 禮品 $1高鐵飛＋機票即減$110

AlipayHK優惠｜AlipayHK聯乘Sanrio首度登陸鴨靈號！送限定「曬黑」Hello Kitty+Cinnamoroll 禮品 $1高鐵飛＋機票即減$110

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AlipayHK限時優惠！AlipayHK聯乘Sanrio推出重磅優惠，包羅熱門目的地機票、酒店、高鐵及在地消費等，包括低至$1坐高鐵以及台北首爾機票限時即減$110，正計劃外遊的各位必搶！另外完成指定任務更可獲得期間限定日曬造型Hello Kitty 與 Cinnamoroll旅遊禮品，在復活節期間Hello Kitty 與 Cinnamoroll 更會首度登陸鴨靈號，粉絲們記得把握機會集郵！

即睇AlipayHK限時優惠

AlipayHK由即日起推出全新一輪旅遊優惠活動，涵蓋機票、酒店及高鐵三大範疇，配合優惠券回增可享超抵折扣及多重大禮。預訂高鐵低至 HK$1，更可享實付金額之 100% 跨境消費券回贈。於活動期間完成任消費任務，更可享不同 Sanrio characters 限量聯乘旅遊禮品！

項目

優惠內容*

指定任務獨家禮遇*

機票優惠

預訂指定香港出發來回機票，即享低至 7 折直減優惠

熱門目的地如：台北、首爾、上海、馬尼拉等

(優惠至4月2日)

單一訂單累計實付滿 HK$4,000 並完成行程，送迷你相機鎖匙扣一個

酒店優惠

預訂酒店滿 HK$800，憑券即減 HK$120

預訂酒店並完成行程，送專屬 Sanrio cha

racters App Skin

高鐵優惠

預訂高鐵往返內地車票，憑券滿 HK$16 即減 HK$15 (參加並完成指定任務獲得回贈後，等於低至 HK$1 坐高鐵)

1)    累計實付滿 HK$80，送 HK$80 跨境消費券

2)    累計實付滿 HK$1,000，送 Hello Kitt y / Cinnamoroll 日曬毛公仔掛飾一件

*各優惠及禮遇數量有限，領完即止；受細則及條款約束。「旅行+」的內容由 Advanced Plus Technol ogies Pte Ltd (“APT”) 管理。「旅行+」的產品/服務由標注的 APT 的合作夥伴提供。AlipayHK不參

與此處任何產品的行銷、招攬、銷售、要約、安排或交易。用戶需注意並必須遵守：(i) 旅行+的平台條款及細則；及 (ii) 在購買旅行+平台上的個別產品或服務時，必須遵守其條款及細則。用戶有責任查看並理解這些條款。

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AlipayHK X Sanrio 限時旅遊優惠 Sanrio chatacters主題鴨靈號

限量AlipayHK聯乘Sanrio陪你遊系列 

今次AlipayHK聯乘Sanrio，特別推出兩款以不同國度風情為靈感的主題造型 —— 「盛夏旅行」及「雪山冬日行」，展現港人多元化的旅遊足跡與風格。用戶只需打開 AlipayHK 應用程式，於「旅行+」頁面內參加並完成指定消費任務，即有機會換領兼具實用與收藏價值的限量聯乘旅遊禮品，粉絲們必備！

Sanrio character 陪你遊 Sanrio character 陪你遊換領教學流程 終極 A. Point 大獎 — Hello Kitty 或 Cinnamoroll 日曬旅行袋一套（各限量 100 個） 換領方法：完成消費任務，跨境單筆滿 HK$200、旅遊單筆滿 HK$500 ，即可以 30,000 A. Point 換領 終極 A. Point 大獎 — Hello Kitty 或 Cinnamoroll 日曬旅行袋一套（各限量 100 個） 換領方法：完成消費任務，跨境單筆滿 HK$200、旅遊單筆滿 HK$500 ，即可以 30,000 A. Point 換領 迷你相機鎖匙扣（限量 600 個） 換領方法： 機票訂單實付滿 HK$4,000 Hello Kitty 日曬毛公仔掛飾（首階段限量 500 個） Cinnamoroll 日曬毛公仔掛飾（次階段限量 500 個） 換領方法：火車訂單累計支付滿 HK$1,000 並完成行程 DIY 毛絨護照套（限量 3,000 個） 換領方法： 北上使用滴滴打車完成行程並累計支付滿 HK$200 Hello Kitty 日曬毛公仔掛飾（首階段限量 500 個） Cinnamoroll 日曬毛公仔掛飾（次階段限量 500 個） 換領方法：火車訂單累計支付滿 HK$1,000 並完成行程

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