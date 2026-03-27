AlipayHK優惠｜AlipayHK聯乘Sanrio首度登陸鴨靈號！送限定「曬黑」Hello Kitty+Cinnamoroll 禮品 $1高鐵飛＋機票即減$110

AlipayHK限時優惠！AlipayHK聯乘Sanrio推出重磅優惠，包羅熱門目的地機票、酒店、高鐵及在地消費等，包括低至$1坐高鐵以及台北首爾機票限時即減$110，正計劃外遊的各位必搶！另外完成指定任務更可獲得期間限定日曬造型Hello Kitty 與 Cinnamoroll旅遊禮品，在復活節期間Hello Kitty 與 Cinnamoroll 更會首度登陸鴨靈號，粉絲們記得把握機會集郵！
即睇AlipayHK限時優惠
AlipayHK由即日起推出全新一輪旅遊優惠活動，涵蓋機票、酒店及高鐵三大範疇，配合優惠券回增可享超抵折扣及多重大禮。預訂高鐵低至 HK$1，更可享實付金額之 100% 跨境消費券回贈。於活動期間完成任消費任務，更可享不同 Sanrio characters 限量聯乘旅遊禮品！
項目
優惠內容*
指定任務獨家禮遇*
機票優惠
預訂指定香港出發來回機票，即享低至 7 折直減優惠
熱門目的地如：台北、首爾、上海、馬尼拉等
(優惠至4月2日)
單一訂單累計實付滿 HK$4,000 並完成行程，送迷你相機鎖匙扣一個
酒店優惠
預訂酒店滿 HK$800，憑券即減 HK$120
預訂酒店並完成行程，送專屬 Sanrio cha
racters App Skin
高鐵優惠
預訂高鐵往返內地車票，憑券滿 HK$16 即減 HK$15 (參加並完成指定任務獲得回贈後，等於低至 HK$1 坐高鐵)
1) 累計實付滿 HK$80，送 HK$80 跨境消費券
2) 累計實付滿 HK$1,000，送 Hello Kitt y / Cinnamoroll 日曬毛公仔掛飾一件
*各優惠及禮遇數量有限，領完即止；受細則及條款約束。「旅行+」的內容由 Advanced Plus Technol ogies Pte Ltd (“APT”) 管理。「旅行+」的產品/服務由標注的 APT 的合作夥伴提供。AlipayHK不參
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限量AlipayHK聯乘Sanrio陪你遊系列
今次AlipayHK聯乘Sanrio，特別推出兩款以不同國度風情為靈感的主題造型 —— 「盛夏旅行」及「雪山冬日行」，展現港人多元化的旅遊足跡與風格。用戶只需打開 AlipayHK 應用程式，於「旅行+」頁面內參加並完成指定消費任務，即有機會換領兼具實用與收藏價值的限量聯乘旅遊禮品，粉絲們必備！