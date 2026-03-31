原來貓咪肉球咁勁？貓奴必知「4大隱藏功能」 + 保養重點一次拆解

對不少貓奴來說，貓咪那一對粉嫩柔軟的肉球可說是「療癒來源」。每當貓主子心情好、願意接近人類時，相信大家都會忍不住偷摸一下。有時摸起來會feel到有點濕，但別以為是因為牠剛舔過，其實那是牠們「出汗」的表現！

貓咪汗腺主要集中於肉球位置，因此肉球是牠們重要的散熱通道。當貓咪處於緊張或害怕狀態時，肉球會微微出汗，幫助牠平復情緒。除了排汗之外，肉球還有好多重要任務。以下4個貓咪肉球功能，貓奴一定要知！