原來貓咪肉球咁勁？貓奴必知「4大隱藏功能」 + 保養重點一次拆解

對不少貓奴來說，貓咪那一對粉嫩柔軟的肉球可說是「療癒來源」。每當貓主子心情好、願意接近人類時，相信大家都會忍不住偷摸一下。有時摸起來會feel到有點濕，但別以為是因為牠剛舔過，其實那是牠們「出汗」的表現！
貓咪汗腺主要集中於肉球位置，因此肉球是牠們重要的散熱通道。當貓咪處於緊張或害怕狀態時，肉球會微微出汗，幫助牠平復情緒。除了排汗之外，肉球還有好多重要任務。以下4個貓咪肉球功能，貓奴一定要知！
貓咪肉球功能 1. 天然避震器
貓咪的可愛肉球構造柔軟又有彈性，能吸收落地時的衝擊力，令貓咪從高處跳下時不易受傷。除此之外，肉球亦能幫助降低腳步聲，讓牠們在行走、接近獵物時可以保持寂靜，這可以說是牠們天生的「靜音鞋」。
貓咪肉球功能 2. 負責美容的「小梳子」
雖然貓咪會用舌頭來清潔身體，但對於臉部或耳後這些不易觸及的位置，牠們會利用肉球作為「工具」，將毛髮整理整齊，保持乾淨。
貓咪肉球功能 3. 氣味標記
肉球除了排汗，亦會分泌少量腺體物質。當貓咪用牠的小手抓柱、抓沙發或四處留下爪痕，這除了可以幫助牠們磨爪，同時亦會留下專屬氣味，藉此標示領域和建立安全感。
貓咪肉球功能 4. 伏擊秘密武器
主子的肉球布滿神經，觸覺相當敏銳，可以感受到地面細微震動，有助牠們判斷獵物方向，就好似裝了「貓咪雷達」。然後再配合安靜步伐，「潛行高手」就此出現！
貓奴必讀4個貓咪肉球保養
肉球除了有功能性之外，貓奴也可以從中得知主子的健康狀況。一個健康的肉球應該會顯得光滑、飽滿、有彈性。若發現肉球變得乾、粗糙、失去光澤，這可能代表貓咪缺水，或身體出現其他健康問題，需要多加留意。
保養要點1.定期檢查
留意肉球是否出現裂痕、紅腫、傷口或異常硬皮。如有持續問題，建議盡快求診。
保養要點2.保持清潔
外出或踩過髒地方後，可用濕布或貓咪專用濕巾輕輕擦拭，避免細菌累積。
保養要點3.修剪指甲與腳毛
指甲過長會壓迫肉球；腳毛太長會易滑、有污垢或黏沙。定期修剪能提升舒適度並減少細菌滋生。
保養要點4.保持適當濕度
乾燥季節可替貓咪使用寵物專用保濕霜，預防肉球乾裂。