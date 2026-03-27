Bandai Namco Asia首個旗艦級活動登陸海港城 集合高達/海賊王/Tamagotchi/超人/龍珠5大經典動漫 推過百款模型展品+打卡位+限定店

日本動漫及玩具迷盡情尖叫吧！即日起，Bandai Namco Asia首個旗艦級活動登陸海港城，集合《機動戰士高達》(簡稱高達)、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》5大人氣動漫。活動設有主題展區，除了展出過百款模型玩具外，更加推出多個打卡位，包括5米高的「RX‑78‑2 高達」裝置和6米高、背對無敵維港海景的海賊船場景，必定成為近期全城焦點！

全場焦點5米高的「RX 78 2 高達」

展出過百款高達作品 活動設有5大主題展區，分別以高達、海賊王、Tamagotchi、超人和龍珠為主題。位於海運大廈露天廣場的「Bandai Namco Asia 未來飛船・機動戰士高達探索艙」是整個展覽亮點。5米高的「RX‑78‑2 高達」絕對吸引全場焦點，不妨與超巨型模型合照。另外，巨型高達背後的16米長飛船裝置展出不同世代的過百款高達作品，涵蓋 PERFECT GRADE UNLEASHED 系列和深受全球粉絲歡迎的Gundam Universe系列。

必影6 米高海賊船場景！ 《海賊王》主題區則重現3大經典場面，包括「未來島篇」主題打卡位及「五檔路飛」打卡位，而6米高經典海賊船場景背靠維港海景，讓人彷彿進入故事世界，帶領粉絲踏上冒險旅程。全新首次在港亮相《海賊王》聯乘系列展品同樣不能錯過，加上多款「未來島篇」的全新周邊，值得粉絲透過電話相機一一記錄。

Tamagotchi 等身大立像亮相 小測驗考熟悉度 《塔麻歌子》主題展區不但展示多款經典及最新的Tamagotchi產品，同時設有 Tamagotchi Paradise 3位主角—— Meowtchi、Irukatchi及Horhotchi的等身大立像，配上以海、陸、空及森林4大主題角色的特色牆，絕對是Tamagotchi粉絲的必到打卡位。展區更加推出趣味小測驗，考驗粉絲對Tamagotchi的熟悉度，答對所有問題並完成登記，便可獲贈「研究中心職員證貼紙」，認證粉絲對Tamagotchi的熱情。

回顧超人 昭和至令和時期進化歷程 推超人見面會 超人粉絲注意！適逢2026年為超人誕生60周年及《超人迪加》30周年，主辦方推出「超人光之基地」主題展區，展出多款代表性的造型展品，帶領訪客回顧英雄從昭和至令和時期的進化歷程。LCX內亦重現超人大戰哥爾贊(Golza)的經典電影場面，讓粉絲重溫當年回憶。 想與超人近距離互動合照？活動期間，顧客於限定店入手任何超人產品滿$200，即可到LCX顧客服務部換領合照券，參與超人見面會。7位超人包括超人、超人迪加、超人ZERO(ULTRA ZERO斗篷)、閃耀形態超人ZERO、超人Z(ULTRA ZERO披風)、超人奧米加、超人奧米加瓦爾基涅斯裝甲將會不定時現身，粉絲不妨碰碰運氣！

Bandai Namco Asia全陣容大放送 另外，主辦方於海運大廈三階近海運觀點走廊位置設置「Bandai Namco Asia 全陣容展區」，把多款人氣系列與精選商品一次過大放送，展品涵蓋 TAMASHII NATIONS、 BANDAI HOBBY、 BANDAI原創潮玩及高達主題服飾品牌STRICT-G。

孫悟空以經典姿勢登場 最後當然少不了限定店。店內匯聚多款活動限定及全新商品，粉絲可搜羅人氣系列的限定款式與首次公開亮相的全新產品。門口位置更加設置「龍珠之集氣覺醒台」，超級撒亞人孫悟空以經典「龜波氣功」姿勢登場，龍珠粉絲必到！

活動期間，限定店推出3重購物優惠： 消費滿HK$250，即可換領活動熒幕拭布； 消費滿HK$800，即可換領活動折疊傘袋，換領完畢後，改為換領活動手機掛繩； 消費滿HK$1,500，即可換領活動旅行用收納袋，換領完畢後，改為活動手機斜背包。 「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @Harbour City」活動詳情 日期：即日起至5月5日 地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭、海運大廈三階LCX、海運大廈「海運觀點」 超人角色見面會 日期：2026年3月28、29日及4月4、5、11、12、18、19、25、26日及5月1、2、3日

時間：共三個環節: 1:30pm - 2:00pm/ 3:30pm – 4:00pm/ 5:30pm – 6:00pm