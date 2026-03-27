復活節好去處2026｜AIRSIDE「海綿寶寶比奇堡滋味派對」 巨型海綿寶寶與派大星/3大打卡位/手機繩DIY體驗(有片)

今個復活節，AIRSIDE由即日起至4月23日化身繽紛海底世界，聯乘人氣動畫SpongeBob SquarePants，推出期間限定「比奇堡滋味派對」。集合巨型角色裝置、創意打卡位及手作體驗，帶大家走進比奇堡展開一場充滿童趣的美食之旅。

巨型海綿寶寶與派大星登場 海綿寶寶與派大星將以巨型吹氣裝置現身商場中庭。兩位角色圍繞巨型漢堡及甜品裝置，營造出色彩繽紛的海底美食場景，其中經典甜點「三層傻瓜蛋莓果聖代」會以大型裝置形式重現。

三大打卡場景 除了巨型吹氣裝置，還有多個以「巨大化食物」為主題的打卡位，包括可抱起巨型薯條的「巨型蟹堡滋味套餐」場景、走進花生盒造型空間的「Sea Peanuts打卡位」，以及可躺進巨型薄餅盒的「夢幻PIZZA盒」鏡面打卡裝置。不同場景結合角色與誇張比例設計，趣味十足。



手機繩DIY體驗 自製限定紀念品 現場亦設有海綿寶寶主題手機繩DIY體驗，提供多款角色吊飾及串珠配件，讓大家自由拼搭，設計專屬手機配飾。完成後更可獲贈限定刺繡貼紙。活動名額有限，先到先得，額滿即止



手機繩DIY體驗

消費換領限定禮品/與海綿寶寶見面合照 於2026年3月27日至4月12日期間，電子貨幣單日消費滿HK$1,200或以上，即可換領一套限定版本海綿寶寶刺繡貼紙。NF Touch 會員在2026年3月27日至4月4日期間，於AIRSIDE同日消費滿HK$800，即可獲得與海綿寶寶見面及合照機會一次。

AIRSIDE X 海綿寶寶 「比奇堡滋味派對」詳情 日期：2026年3月27日至4月23日 時間：上午10時正至晚上10時正 地點：AIRSIDE二樓中庭 AIRSIDE X 海綿寶寶 - 「海綿寶寶手機繩DIY體驗」詳情 日期：2026年3月28及29日、4月3日及4日（周六日） 時間：下午1時30分至晚上6時正（每節25分鐘） 地點：AIRSIDE二樓中庭 費用：HK$130 /人（包括手機繩及精美刺繡貼紙x 1) 活動名額有限，先到先得。受條款及細則約束 AIRSIDE X 海綿寶寶 - 「海綿寶寶刺繡貼紙」換領詳情 換領日期：2026年3月27日至4月12日

換領時間：上午10時正至晚上10時正 換領地點：AIRSIDE三樓NF Touch會員服務櫃枱 換領方法：登記成為NF Touch會員並以電子貨幣單日消費滿HK$1,200或以上，即可換領一套海綿寶寶刺繡貼紙