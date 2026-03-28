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出版：2026-Mar-28 16:00
更新：2026-Mar-28 16:00

親子好去處｜香港樂高探索中心飆速「拼」戰 化身小車神拼砌專屬戰車出賽

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Joe22
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LEGO迷注意！即日起至518日，香港樂高探索中心推出《飆速『拼』戰》活動，小朋友可變身成小車神，觀賞緊張刺激VR體驗後，發揮創意拼砌專屬的小賽車，與其他車手一決高下！

LDCHK Build The Thrill 2026 (2)

香港樂高探索中心推出《飆速『拼』戰》活動

以VR進入賽車世界

活動提供VR動感體驗套票，為小車手們作賽前熱身。他們將會戴上VR眼鏡，進入賽車世界，享受當中的刺激與樂趣。

熱身後，小車手便會進行7大賽程。首先，他們需要轉動輪盤，決定自己的車隊，分分鐘入選心儀的F1隊伍。其後，當然要創造專屬的樂高人仔車手，由她代表小車手們享受飆車的樂趣。

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LDCHK Build The Thrill 2026 (4) Create a Minifigure Driver 1

創造專屬的樂高人仔車手

突發極限挑戰考驗臨場反應

來到重點賽程，小車手將要施展創意打造賽車。此時，不妨與其他車手組隊，齊齊投入賽車的歡樂氣氛。拼砌戰車的同時，各位選手要留意突發的極限挑戰，他們要在限時內完成挑戰卡的任務，考驗臨場反應。最後，小朋友便要帶著戰車踏上賽場，與其他選手決一勝負！

LDCHK Build The Thrill 2026 (7) Build A Race Car 1 LDCHK Build The Thrill 2026 (9) Beat The Clock LDCHK Build The Thrill 2026 (11) Test Your Speed 2

榮譽車庫+榮耀頒獎台 記錄重要時刻

探索中心設置榮譽車庫和榮耀頒獎台，小車手要把愛車停泊在榮譽車庫，成為限時的打卡場景，將喜悅分享予他人。別忘記在榮耀頒獎台上拍照留念，記錄難忘回憶。

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LDCHK Build The Thrill 2026 (13) Hall of Fame 2 LDCHK Build The Thrill 2026 (14) Podium 1

香港樂高®探索中心 《飆速『拼』戰》

日期：2026323日至518

時間：11:00 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 19:00

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18 K11 MUSEA 地庫1

VR動感體驗套票

票價：港幣239元起（原價港幣280元起）

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