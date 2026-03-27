麥當勞開心樂園餐聯乘《超級瑪利歐銀河大電影》！10款玩具＋app會員限定$42蜜糖雞翼優惠詳情

麥當勞開心樂園餐 《超級瑪利歐銀河大電影》玩具換領詳情

麥當勞今次聯乘《超級瑪利歐銀河大電影》，推出一系列共 10 款開心樂園餐匙扣玩具，每款角色玩具都可掛在袋上、書包或鑰匙圈，甚至放在家中作小擺設！本周率先登場的是兩位主角瑪利歐及路易吉，瑪利歐以經典紅藍戰衣登場，帥氣滿分；路易吉則換上俏皮的青蛙造型，充滿玩味。第二週輪到碧姬公主與搞怪反派庫巴 Jr.，之後還有奇諾比奧、羅潔塔公主、耀西及庫巴等角色陸續亮相，粉絲絕對要密切留意，別錯過心愛角色登場時機！除了一系列可愛匙扣，麥當勞亦貼心推出主題圖書，內含雙語角色介紹與小遊戲，家長與小朋友可以一邊享受美食，一邊親子閱讀，享受親子時光！

另外麥當勞更特別推出全新期間限定《超級瑪利歐銀河大電影》主題派對，讓大小朋友置身充滿驚喜的瑪利歐世界。每位參加者除了可品嚐任何一款開心樂園餐外，還可以參與趣味十足的扭扭氣球體驗及小遊戲環節，並獲贈《超級瑪利歐銀河大電影》開心樂園餐匙扣玩具及主題圖書，以及精美小禮物例如《超級瑪利歐銀河大電影》主題紙帽及貼紙，瑪利歐粉絲玩得盡興！



換領日期：即日起至 4 月 24 日