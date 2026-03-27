麥當勞開心樂園餐聯乘《超級瑪利歐銀河大電影》！10款玩具＋app會員限定$42蜜糖雞翼優惠詳情

《超級瑪利歐銀河大電影》即將上映，相信不少遊戲迷及瑪利歐粉絲都非常期待！香港麥當勞由即日起將輪流推出10款開心樂園餐匙扣玩具，以《超級瑪利歐銀河大電影》電影為主題，一眾角色將強勢登陸開心樂園餐！另外App會員亦可以優惠價$42試食全新蜜糖雞翼套餐，或以 $92 大歎「雞翼分享桶」，同樣抵食又滋味！
麥當勞開心樂園餐 《超級瑪利歐銀河大電影》玩具換領詳情
麥當勞今次聯乘《超級瑪利歐銀河大電影》，推出一系列共 10 款開心樂園餐匙扣玩具，每款角色玩具都可掛在袋上、書包或鑰匙圈，甚至放在家中作小擺設！本周率先登場的是兩位主角瑪利歐及路易吉，瑪利歐以經典紅藍戰衣登場，帥氣滿分；路易吉則換上俏皮的青蛙造型，充滿玩味。第二週輪到碧姬公主與搞怪反派庫巴 Jr.，之後還有奇諾比奧、羅潔塔公主、耀西及庫巴等角色陸續亮相，粉絲絕對要密切留意，別錯過心愛角色登場時機！除了一系列可愛匙扣，麥當勞亦貼心推出主題圖書，內含雙語角色介紹與小遊戲，家長與小朋友可以一邊享受美食，一邊親子閱讀，享受親子時光！
另外麥當勞更特別推出全新期間限定《超級瑪利歐銀河大電影》主題派對，讓大小朋友置身充滿驚喜的瑪利歐世界。每位參加者除了可品嚐任何一款開心樂園餐外，還可以參與趣味十足的扭扭氣球體驗及小遊戲環節，並獲贈《超級瑪利歐銀河大電影》開心樂園餐匙扣玩具及主題圖書，以及精美小禮物例如《超級瑪利歐銀河大電影》主題紙帽及貼紙，瑪利歐粉絲玩得盡興！
換領日期：即日起至 4 月 24 日