親子好去處｜ Rummikub 75周年慶典登陸南豐紗廠 多個主題攤位遊戲/展出歷代數字牌

Rummikub踏入75周年！4月3日起，荃灣南豐紗廠舉辦「Rummikub 75週年復活節嘉年華」，推出多款主題攤位遊戲、展覽及限定店，讓粉絲回味這款經典棋牌遊戲的樂趣。
多款益智攤位遊戲
嘉年華設有多款益智攤位遊戲，考驗玩家的觀察力、反應和協調能力。「魔力三色大搜查」遊戲中，玩家需要在限時內於波波池夾出「同號不同色」紙牌；「幸運破冰 30+」則要求玩家從隨機抓取的紙牌中湊滿30分破局；「百搭神手挑戰」挑戰便要參加者夾中「百搭」公仔。
商場會員只需完成4個遊戲並集齊印章，即可換領限量版 Rummikub 迷你鑰匙扣或A4文件夾。如果額外完成印章卡上的「眼力小挑戰」，更可獲得限定精美貼紙。
必看主題展覽
活動另一焦點「Rummikub 75週年環球印記珍藏展」展出多款收藏品，涵蓋全球特別版、城市限定版，以及第一代Rummikub原版數字牌，粉絲萬勿錯過。現場更設互動試玩區，新手可以即場學習遊戲規則，不妨與在場其他玩家切磋牌技！
限定店入手特色Rummikub牌組
另外，Rummikub限定店出售多款特色Rummikub牌組及周邊商品，讓人將經典遊戲帶回家。
Rummikub 75週年復活節嘉年華
日期： 2026年4月3-7日
時間： 中午12時至晚上6時
地點： 南豐紗廠四廠地下
參加方法： 登記成為NF Touch App，即可免費領取印章卡，參與攤位遊戲及換領獎品。
Rummikub 75週年環球印記珍藏展及試玩區」
展覽日期： 2026年3月30日至4月7日
展覽時間： 上午10時至晚上10時
試玩區及期間限定店日期：2026年4月6至7日及11至12日
試玩區及期間限定店時間：中午12時至下午6時
地點： 南豐紗廠四廠一樓
Rummikub 75週年環球印記珍藏展及試玩區免費入場