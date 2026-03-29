親子好去處｜ Rummikub 75周年慶典登陸南豐紗廠 多個主題攤位遊戲/展出歷代數字牌

Rummikub踏入75周年！4月3日起，荃灣南豐紗廠舉辦「Rummikub 75週年復活節嘉年華」，推出多款主題攤位遊戲、展覽及限定店，讓粉絲回味這款經典棋牌遊戲的樂趣。

多款益智攤位遊戲

嘉年華設有多款益智攤位遊戲，考驗玩家的觀察力、反應和協調能力。「魔力三色大搜查」遊戲中，玩家需要在限時內於波波池夾出「同號不同色」紙牌；「幸運破冰 30+」則要求玩家從隨機抓取的紙牌中湊滿30分破局；「百搭神手挑戰」挑戰便要參加者夾中「百搭」公仔。

商場會員只需完成4個遊戲並集齊印章，即可換領限量版 Rummikub 迷你鑰匙扣或A4文件夾。如果額外完成印章卡上的「眼力小挑戰」，更可獲得限定精美貼紙。