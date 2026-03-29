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出版：2026-Mar-29 14:00
更新：2026-Mar-29 14:00

親子好去處｜ Rummikub 75周年慶典登陸南豐紗廠 多個主題攤位遊戲/展出歷代數字牌

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Joe25
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Rummikub踏入75周年！43日起，荃灣南豐紗廠舉辦「Rummikub 75週年復活節嘉年華」，推出多款主題攤位遊戲、展覽及限定店，讓粉絲回味這款經典棋牌遊戲的樂趣。

Rummikub 75週年復活節嘉年華

4月3日起，荃灣南豐紗廠舉辦「Rummikub 75週年復活節嘉年華」

多款益智攤位遊戲

嘉年華設有多款益智攤位遊戲，考驗玩家的觀察力、反應和協調能力。「魔力三色大搜查」遊戲中，玩家需要在限時內於波波池夾出「同號不同色」紙牌；「幸運破冰 30+」則要求玩家從隨機抓取的紙牌中湊滿30分破局；「百搭神手挑戰」挑戰便要參加者夾中「百搭」公仔。

商場會員只需完成4個遊戲並集齊印章，即可換領限量版 Rummikub 迷你鑰匙扣或A4文件夾。如果額外完成印章卡上的「眼力小挑戰」，更可獲得限定精美貼紙。

Rummikub 75週年復活節嘉年華 四大攤位

「Rummikub 75週年復活節嘉年華」特設多款攤位遊戲

必看主題展覽

活動另一焦點「Rummikub 75週年環球印記珍藏展」展出多款收藏品，涵蓋全球特別版、城市限定版，以及第一代Rummikub原版數字牌，粉絲萬勿錯過。現場更設互動試玩區，新手可以即場學習遊戲規則，不妨與在場其他玩家切磋牌技！

Rummikub 75週年環球印記珍藏展 第一代Rummikub原版數字牌

第一代Rummikub原版數字牌

限定店入手特色Rummikub牌組

另外，Rummikub限定店出售多款特色Rummikub牌組及周邊商品，讓人將經典遊戲帶回家。

Rummikub 75週年期間限定店

Rummikub 75週年期間限定店

Rummikub 75週年復活節嘉年華

日期：     202643-7

時間：     中午12時至晚上6

地點：     南豐紗廠四廠地下

參加方法： 登記成為NF Touch App，即可免費領取印章卡，參與攤位遊戲及換領獎品。

Rummikub 75週年環球印記珍藏展及試玩區」

展覽日期：     2026330日至47 

展覽時間：     上午10時至晚上10 

試玩區及期間限定店日期：2026467日及1112 

試玩區及期間限定店時間：中午12時至下午6

地點： 南豐紗廠四廠一樓

Rummikub 75週年環球印記珍藏展及試玩區免費入場

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