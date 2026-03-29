打卡法式奢華早午餐！中環La Petite Maison復活節限定「La Vie en Rosé」登場 香蒜田螺/豪華海鮮拼盤/火焰雪山

中環人氣法國餐廳 La Petite Maison（LPM）今個復活節特別將大受歡迎的「La Vie en Rosé」早午餐升級登場，延長至整個長週末，於星期六及星期日限時供應。菜式包括以無限供應的前菜，主菜則有香氣滿溢的香蒜牛油焗田螺、賣相精緻的牛油果吞拿魚他他等，必試打卡感十足的豪華海鮮拼盤。復活節假期一於相約親友去享受美食放鬆一下！

復活節假期必食！中環La Petite Maison早午餐升級登場

一向只於星期六供應的「La Vie en Rosé」早午餐，今個復活節特別加開星期日，復活節限定版本更見豐盛，結合無限前菜、精緻主菜與代表南法節慶風情的菜色，滿載假日氣氛！今次菜單今次以地中海風味作主軸，精選以時令食材入饌的佳餚，細膩呈現南法簡約而講究的烹調神髓。

食客可先品嚐多款人氣頭盤，包括香氣四溢的香蒜牛油焗田螺，以及清新細膩的牛油果吞拿魚他他。焦點之作則是海鮮拼盤，齊集薄切魚生、蟹肉、生蠔及鮮蝦，層次豐富、賣相華美，無論打卡或分享都相當吸睛！前菜過後，賓客可細味多款體現春日氣息的主菜，包括香煎鯛魚柳配油封薯仔、瑞士甜菜歐姆蛋 ，以及經典油封鴨腿配橙香苦苣。油封鴨腿慢火燉煮至外皮香脆、肉質嫩滑，完美重現法國南部菜式的魅力。甜品方面，必食主打招牌火焰雪山，以芒果雪葩、自家製雲呢拿海綿蛋糕及熱情果蛋白霜層層堆疊，並於桌邊火焰呈現，視覺華麗、味道清新，為節日畫上完美句號。同場加推全新可可脆脆焦糖朱古力慕絲蛋糕 ，濃滑朱古力慕絲結合香脆可可粒與焦糖脆面，層次分明且口感豐富，絕對是甜品控必試之選。



「A Mocktail Life」定價為每位港幣 688 元，「A Champagne Life」則為每位港幣998元。



La Petite Maison（香港）

地址：香港中環士丹利街 23 至 29 號 H Queen’s

電話：+852 2887 1113