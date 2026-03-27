新店關注組｜$198起尖沙咀無敵海景鐵板燒套餐 日籍「蛋神」零油感煎蛋(有片)

最平$198竟然可以對著無敵海景歎日式鐵板燒套餐？說的是今日(3月27日)試業、位於尖沙咀海港城的日 々 鐵板燒(HIBI Teppanyaki)。最有趣之處是駐店日籍「蛋神」施展鐵板燒零油感煎蛋，更有鐵板燒蟹肉牛角包、自家製日式蝦餅。 文:Vera Gee

主打活鱈場蟹 日々鐵板燒是海運大廈商場內唯一坐擁維港全海景的鐵板燒餐廳，空間感十足，天花懸掛巨型鱈場蟹裝飾，近門口的魚缸養著日本鱈場蟹，頗有置身於大阪螃蟹專門店的錯覺。鐵板燒講求味道新鮮，店內嚴選世界各地時令食材，有活南非鮑魚、活龍蝦、廣島蠔、8頭越南大虎蝦、A5和牛等。

$198八道菜鐵板套餐 互動的日式鐵板燒向來屬於高消費之選，每人至少動輒數百元至過千元，體驗鐵板燒師傳的專門經驗和手勢。這間鐵板燒餐廳卻打破高門檻的框框，定價較親民，最平八道菜午市鐵板套餐優惠價$198/位(原價$268)，前菜有梅酒番茄啫喱、是日沙律、蟹肉蒸蛋；鐵板燒有大虎蝦、沖繩豚肉脆卷、蟹肉炒飯及零油感煎蛋；還有味噌湯及雪糕。

精選套餐有齊鮑魚、虎蝦、蠔 想吃多幾款海鮮的話，全日供應的精選鐵板套餐（$398/位）相當高性價比，吃盡鐵板燒南非鮑魚、大虎蝦、廣島蠔。鮑魚放在鐵板上仍猛烈郁動，看師傳兩三下手勢便輕易離殼，𠝹花邊、切片，配上香草牛油汁，入口鮮味爽彈。八頭越南虎蝦肥美厚肉，師傳將蝦頭及蝦身分切成三部分分別燒香，再將蝦頭膏熬成濃郁蝦汁，加強蝦肉的鮮味。廣島蠔再佐以燒香的櫻花蝦乾，提升海洋風味。 如果大家銀包鬆裕，想食好啲就不妨來個活龍蝦或頂級鱈場蟹鐵板套餐，「一蟹多食」試勻籠蒸柚子蟹、蟹腳天婦羅等，又食勻時令刺身如拖羅、油甘魚及海膽等，享受奢華味覺。

蟹肉牛角包鐵板燒 這裡亦有好幾款有綽頭的鐵板燒，想不到蟹肉牛角包都可以玩鐵板燒！師傳將法國牛角包開蓋，塗上牛油燒至金黃酥脆，最後釀入日本鱈場蟹肉沙律，既有西日式創意也滋味可口。另一款鐵板鵝肝伴油條，中法式組合也有新意！

「蛋神」不下油煎燶邊流心蛋 最有趣之處是駐店的日籍「蛋神」師傅菰田好輝鑽研了「零油感煎蛋」技巧，在沒有落油之下，以精準時間及手勢，將日本無菌蛋煎至燶邊微起焦，大顆橙色的蛋黃仍流心，雞蛋煎完絲毫不油膩，佐香菜炒飯同吃很滿足。他自小愛吃雞蛋，喜歡研究蛋料理。為了「零油感煎蛋」，曾嘗試數十種不同產地、不同尺寸的雞蛋，最誇張每日耗蛋量以「盤」計算，最終鑽研了「零油感煎蛋」，大家吃鐵板燒套餐就可以試得到。

開幕首月送自製蝦餅 甜品控當然要食鐵板燒經典甜品焦糖多士，還有大廚即席煎香餅皮製作的十勝紅豆銅鑼燒。最後溫提大家：在開幕首月內，在社交平台點讚及追蹤 HIBI Teppanyaki，即可免費獲贈即製香脆仙貝（日式蝦餅）1份。

日々鐵板燒（HIBI Teppanyaki） 地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈地下 OTG57 號舖 電話：2261 218 營業時間： 星期一至五：中午 12 時至下午 3 時、晚上 6 時至 10 時 30 分； 星期六、日及公眾假期：中午 12 時至下午 3 時 30 分、晚上 6 時至 10 時 30 分