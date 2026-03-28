海洋公園布甸狗30周年主題登場！打卡Pompompurin 秘密花園＋海洋列車全新動畫齊集6大Sanrio人氣角色

海洋公園聯乘 Sanrio characters 推出的「蔚藍海洋之旅」自登場以來大獲好評。為慶祝人氣角色布甸狗（Pompompurin）誕生30周年，海洋公園將於 2026 年 3 月 28 日至 8 月 23 日期間呈獻期間限定「Pompompurin 30 周年秘密花園」，內設高達 2.5 米的超巨型布甸狗打卡裝置及多個 主題打卡位，下文即睇介紹！

打卡Pompompurin 30 周年秘密花園 海洋公園高峰樂園的纜車站廣場將化身為充滿驚喜的「Pompompurin 30 周年秘密花園」！最矚目的莫過於高達 2.5 米的超巨型布甸狗充氣公仔，以經典慵懶姿勢登場，萌度爆燈，絕對是不能錯過的打卡位！整個花園以 30 周年為主題設計，配上精緻的花圃與可愛園藝擺設，設計非常可愛！粉絲們還可以走進布甸狗的翠綠小屋，與牠和好友們齊齊合照留念，或坐在長椅上與布甸狗排排坐，無論從哪個角度拍都一樣吸睛！

全新海洋列車之旅 海洋列車將換上全新期間限定「蔚藍海洋之旅」主題裝飾，隨車播放的主題影片由一眾 Sanrio characters 聯同色彩繽紛的海洋生物登場，以可愛造型為大家導航，陪你穿越夢幻深海往返山下海濱樂園與山上高峰樂園。

必玩Sanrio characters 遊園大作戰 粉絲們可在海洋公園內Sanrio characters 遊園探險卡，並參加「Sanrio characters 遊園大作戰」！只要逐一解鎖園內 20 個互動裝置就可發動特效與聲效，「Pompompurin 30 周年秘密花園」內更有兩個全新裝置驚喜登場。此外，Sanrio characters 亦會於公園兩個景點與大家見面互動及合照，晚上更會於特別版「光影盛夜」匯演登場，粉絲們切勿錯過！