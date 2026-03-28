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出版：2026-Mar-28 18:00
更新：2026-Mar-28 18:00

海洋公園布甸狗30周年主題登場！打卡Pompompurin 秘密花園＋海洋列車全新動畫齊集6大Sanrio人氣角色

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海洋公園布甸狗30周年主題登場！打卡Pompompurin 秘密花園＋海洋列車全新動畫齊集6大Sanrio人氣角色

海洋公園布甸狗30周年主題登場！打卡Pompompurin 秘密花園＋海洋列車全新動畫齊集6大Sanrio人氣角色

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海洋公園聯乘 Sanrio characters 推出的「蔚藍海洋之旅」自登場以來大獲好評。為慶祝人氣角色布甸狗（Pompompurin）誕生30周年，海洋公園將於 2026 年 3 月 28 日至 8 月 23 日期間呈獻期間限定「Pompompurin 30 周年秘密花園」，內設高達 2.5 米的超巨型布甸狗打卡裝置及多個 主題打卡位，下文即睇介紹！

海洋公園聯乘 Sanrio characters 推出的「蔚藍海洋之旅」自登場以來大獲好評。 為慶祝人氣角色布甸狗（Pompompurin）誕生30周年，海洋公園將於 2026 年 3 月 28 日至 8 月 23 日期間呈獻期間限定「Pompompurin 30 周年秘密花園」

打卡Pompompurin 30 周年秘密花園

海洋公園高峰樂園的纜車站廣場將化身為充滿驚喜的「Pompompurin 30 周年秘密花園」！最矚目的莫過於高達 2.5 米的超巨型布甸狗充氣公仔，以經典慵懶姿勢登場，萌度爆燈，絕對是不能錯過的打卡位！整個花園以 30 周年為主題設計，配上精緻的花圃與可愛園藝擺設，設計非常可愛！粉絲們還可以走進布甸狗的翠綠小屋，與牠和好友們齊齊合照留念，或坐在長椅上與布甸狗排排坐，無論從哪個角度拍都一樣吸睛！

Pompompurin 30 周年秘密花園 布甸狗的翠綠小屋 高達 2.5 米的超巨型布甸狗充氣公仔 Pompompurin 30 周年秘密花園

全新海洋列車之旅

海洋列車將換上全新期間限定「蔚藍海洋之旅」主題裝飾，隨車播放的主題影片由一眾 Sanrio characters 聯同色彩繽紛的海洋生物登場，以可愛造型為大家導航，陪你穿越夢幻深海往返山下海濱樂園與山上高峰樂園。

海洋列車將換上全新期間限定「蔚藍海洋之旅」主題裝飾 海洋列車將換上全新期間限定「蔚藍海洋之旅」主題裝飾 海洋列車將換上全新期間限定「蔚藍海洋之旅」主題裝飾

必玩Sanrio characters 遊園大作戰

粉絲們可在海洋公園內Sanrio characters 遊園探險卡，並參加「Sanrio characters 遊園大作戰」！只要逐一解鎖園內 20 個互動裝置就可發動特效與聲效，「Pompompurin 30 周年秘密花園」內更有兩個全新裝置驚喜登場。此外，Sanrio characters 亦會於公園兩個景點與大家見面互動及合照，晚上更會於特別版「光影盛夜」匯演登場，粉絲們切勿錯過！

粉絲們可在海洋公園內Sanrio characters 遊園探險卡，並參加「Sanrio characters 遊園大作戰」 粉絲們可在海洋公園內Sanrio characters 遊園探險卡，並參加「Sanrio characters 遊園大作戰」 粉絲們可在海洋公園內Sanrio characters 遊園探險卡，並參加「Sanrio characters 遊園大作戰」 粉絲們可在海洋公園內Sanrio characters 遊園探險卡，並參加「Sanrio characters 遊園大作戰」

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