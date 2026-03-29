深圳好去處｜4大花海公園 免費入場！超打卡壯麗花海/三角梅瀑布/荷蘭小鎮 花季必去

趁著長假期即將到來，北上賞花都是一大好選擇，既能放鬆身心又能盡情打卡！今次記者為各位精選深圳四大免費花海好去處，由超夢幻的三角梅瀑布到深圳版的荷蘭小鎮，絕對是春季打卡必去清單！

甘坑古鎮 三角梅瀑布 想感受古色古香的古城氛圍，位於龍崗區的甘坑古鎮絕對是首選。每逢花期，這裡的三角梅便有如瀑布一樣，沿著屋簷傾瀉綻放，形成超壯觀的巨型「花瀑布」。花海主要集中在南門附近的小巷中，想影打卡相，推薦由南門進入，即會見到大片花牆，隨手一拍，都能拍出古風花海美照！ 地址：深圳市甘坑客家小鎮 交通方法：地鐵10號線甘坑站B出口，步行約5分鐘到達南門 開放時間：全日開放

荷蘭花卉小鎮 深圳童話小鎮 南山區的荷蘭花卉小鎮一秒帶各位去到歐洲！走進小鎮，有如走進童話花園一樣，整個小鎮佔地7萬平方米，除了有大草坪、尖頂鐘樓與荷蘭風車外，更有紫藤花瀑布，充滿歐洲田園氣息，是不可錯過的打卡位！小鎮內更設有花卉市場，各類多肉植物、鮮花價格都相當親民，園內更有氛圍感十足的咖啡廳及茶館，逛累可以坐坐歎個下午茶！ 地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號 交通方法：地鐵1號線大新站B出口，步行15分鐘

開放時間：08:00 – 20:00

簕杜鵑谷公園 超大型花海 每年3至4月，是簕杜鵑(三角梅)的盛花期。每年這個時間，簕杜鵑谷公園園內就會出現超壯觀的粉色花海！園內多條長廊更出現簕杜鵑瀑布，形成萬紫千紅的花海隧道，絕對不能錯過。園內設「植物造型園」，將簕杜鵑配合雕塑裝置打造成孔雀、大象、駱駝等動物造型，讓花海增添趣味感。除了打卡拍照，公園還設有全深圳唯一的簕杜鵑科普館。館內透過11個展區，結合多媒體互動與標本展示，讓市民在賞花之餘，能深度了解簕杜鵑。

地址：深圳市寶安區航城街道九圍愉盛工業園西側 交通方法：地鐵12號線鐘屋南站E1出口，換乘公交603/707至康橋書院站，步行約600米 開放時間：06:00 – 22:00

園博園 古色古香花瀑布 + 法式庭園 園博園有別於其他花海公園，園內打造了古色古香的園林造景。園博園內的匯芳園這座傳統嶺南風格的建築中，三角梅形成十幾米高的花瀑布從圍牆傾瀉下來，非常壯觀。再一直走就會到達最新的法式庭園，園內有法式建築及復古小噴泉，花園內更種滿繡球花，充滿南法風情，成為近期的浪漫打卡熱點！ 地址：福田區深南大道竹子林段 交通方法：地鐵1號線竹子林站B2出口，步行約15分鐘可達東門 開放時間：10:00 – 23:00(22:30停止入園)