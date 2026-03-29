AIRSIDE Pokémon卡牌美術嘉年華 72張卡牌插畫首度展出 快閃店/解謎小禮品/卡牌教學

「寶可夢集換式卡牌遊戲 美術嘉年華」即日起至5月31日於啟德AIRSIDE舉行，展出72張超級進化寶可夢卡牌插畫作品，同場設有玩具「反」斗城快閃店、解謎挑戰及新手卡牌教學活動。

是次展覽收錄至最新擴充包「忍者飛旋」的超級進化寶可夢卡牌插畫，合共72張作品，讓玩家可以近距離欣賞卡牌插畫的細節與創作巧思。場內同時展出「忍者飛旋」系列的卡牌實物，當中包括新卡「超級甲賀忍蛙 ex」。

解謎挑戰送小禮品

由即日起至4月12日，場內設有「尋找超級甲賀忍蛙大作戰」解謎活動，玩家需在AIRSIDE不同地點尋找超級甲賀忍蛙的蹤影，找到後即可回答與「忍者飛旋」相關的卡牌知識問題，答對所有問題可獲精美小禮品。

新手教學「New Trainer Journey」

場內亦設有卡牌教學活動「New Trainer Journey」，專為新手玩家而設，內容涵蓋卡牌收集、對戰規則等基礎知識，完成教學後有機會獲得對戰道具一組，有興趣入門的玩家記得要去參加！

