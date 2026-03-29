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出版：2026-Mar-29 16:00
更新：2026-Mar-29 16:00

AIRSIDE Pokémon卡牌美術嘉年華 72張卡牌插畫首度展出 快閃店/解謎小禮品/卡牌教學

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Joe38969

AIRSIDE Pokémon卡牌美術嘉年華 72張卡牌插畫首度展出 快閃店/解謎小禮品/卡牌教學

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「寶可夢集換式卡牌遊戲 美術嘉年華」即日起至5月31日於啟德AIRSIDE舉行，展出72張超級進化寶可夢卡牌插畫作品，同場設有玩具「反」斗城快閃店、解謎挑戰及新手卡牌教學活動。

72張「超級進化」卡牌插畫首度展出

是次展覽收錄至最新擴充包「忍者飛旋」的超級進化寶可夢卡牌插畫，合共72張作品，讓玩家可以近距離欣賞卡牌插畫的細節與創作巧思。場內同時展出「忍者飛旋」系列的卡牌實物，當中包括新卡「超級甲賀忍蛙 ex」。

「寶可夢集換式卡牌遊戲 美術嘉年華」 (1) 「寶可夢卡牌 插畫美術展」 (2) 「寶可夢卡牌 插畫美術展」 (7) (1) 「寶可夢卡牌 插畫美術展」 (8) 最新擴充包系列「忍者飛旋」的卡牌展示 (2)

解謎挑戰送小禮品 

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由即日起至4月12日，場內設有「尋找超級甲賀忍蛙大作戰」解謎活動，玩家需在AIRSIDE不同地點尋找超級甲賀忍蛙的蹤影，找到後即可回答與「忍者飛旋」相關的卡牌知識問題，答對所有問題可獲精美小禮品。

新手教學「New Trainer Journey」

場內亦設有卡牌教學活動「New Trainer Journey」，專為新手玩家而設，內容涵蓋卡牌收集、對戰規則等基礎知識，完成教學後有機會獲得對戰道具一組，有興趣入門的玩家記得要去參加！

寶可夢卡牌 教學活動「New Trainer Journey」 (1)

寶可夢卡牌 教學活動「New Trainer Journey」

玩具「反」斗城寶可夢快閃店

此外，於展覽期間，玩具「反」斗城於場內特設寶可夢商品快閃店，發售多款寶可夢卡牌商品，包括最新的「忍者飛旋」擴充包系列。

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DSC 3295 寶可夢集換式卡牌遊戲 超級進化 忍者飛旋 10包組合PLUS

「寶可夢卡牌插畫美術展」活動詳情

開放日期：2026年3月27日至5月31日

開放時間：上午11時至晚上9時

活動地點：AIRSIDE 1 樓108號舖

費用：免費入場*請依現場工作人員指示

「寶可夢卡牌 教學活動 New Trainer Journey」活動詳情

活動日期：2026年3月27日（五）至5月31日（日）

活動時間：週六、日及公眾假期 下午1時至晚上7時（晚上6時半最後進場）

活動地點：AIRSIDE 1 樓109號舖

費用：免費入場*活動名額及贈品皆數量有限，以現場實際發放為準。

「尋找超級甲賀忍蛙大作戰」活動詳情

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開放日期：2026年3月27日至4月12日

開放時間：上午10時至晚上10時

活動地點：AIRSIDE 內不同地點

手冊領取點：3樓 311號舖 NF Touch 會員服務櫃台

貴用：免費參加*請依現場工作人員指示，贈品皆數量有限，以現場實際發放為準。

詳細：https://asia.pokemon-card.com/hk/archives/8597/

「寶可夢集換式卡牌遊戲 美術嘉年華」

「寶可夢集換式卡牌遊戲 美術嘉年華」

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