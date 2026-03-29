AIRSIDE Pokémon卡牌美術嘉年華 72張卡牌插畫首度展出 快閃店/解謎小禮品/卡牌教學

「寶可夢集換式卡牌遊戲 美術嘉年華」即日起至5月31日於啟德AIRSIDE舉行，展出72張超級進化寶可夢卡牌插畫作品，同場設有玩具「反」斗城快閃店、解謎挑戰及新手卡牌教學活動。
72張「超級進化」卡牌插畫首度展出
是次展覽收錄至最新擴充包「忍者飛旋」的超級進化寶可夢卡牌插畫，合共72張作品，讓玩家可以近距離欣賞卡牌插畫的細節與創作巧思。場內同時展出「忍者飛旋」系列的卡牌實物，當中包括新卡「超級甲賀忍蛙 ex」。
解謎挑戰送小禮品
由即日起至4月12日，場內設有「尋找超級甲賀忍蛙大作戰」解謎活動，玩家需在AIRSIDE不同地點尋找超級甲賀忍蛙的蹤影，找到後即可回答與「忍者飛旋」相關的卡牌知識問題，答對所有問題可獲精美小禮品。
新手教學「New Trainer Journey」
場內亦設有卡牌教學活動「New Trainer Journey」，專為新手玩家而設，內容涵蓋卡牌收集、對戰規則等基礎知識，完成教學後有機會獲得對戰道具一組，有興趣入門的玩家記得要去參加！
玩具「反」斗城寶可夢快閃店
此外，於展覽期間，玩具「反」斗城於場內特設寶可夢商品快閃店，發售多款寶可夢卡牌商品，包括最新的「忍者飛旋」擴充包系列。
「寶可夢卡牌插畫美術展」活動詳情
開放日期：2026年3月27日至5月31日
開放時間：上午11時至晚上9時
活動地點：AIRSIDE 1 樓108號舖
費用：免費入場*請依現場工作人員指示
「寶可夢卡牌 教學活動 New Trainer Journey」活動詳情
活動日期：2026年3月27日（五）至5月31日（日）
活動時間：週六、日及公眾假期 下午1時至晚上7時（晚上6時半最後進場）
活動地點：AIRSIDE 1 樓109號舖
費用：免費入場*活動名額及贈品皆數量有限，以現場實際發放為準。
「尋找超級甲賀忍蛙大作戰」活動詳情
開放日期：2026年3月27日至4月12日
開放時間：上午10時至晚上10時
活動地點：AIRSIDE 內不同地點
手冊領取點：3樓 311號舖 NF Touch 會員服務櫃台
貴用：免費參加*請依現場工作人員指示，贈品皆數量有限，以現場實際發放為準。