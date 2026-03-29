網上熱話｜小學紀念冊內容隨時代變遷 新加2欄位引網民集體回憶：原來而家仲興

在同一個地方生活及成長的話，大家多多少少都會有共同的集體回憶，有時在某一天突然醒起或被提起的話，總會有一種懷念又感慨的感受。相信不少人小時候都試過帶紀念冊回校讓同學書寫，然而經過時代變遷，沒料到現時仍有小朋友會買紀念冊之餘，紀念冊的內容亦隨時代變遷而有所更新，引起網民熱烈討論。

Threads上驚見小學紀念冊掀集體回憶 相信不少人小學或中學畢業時，都曾試過帶紀念冊回校派給同學書寫，盼能記錄大家的美好回憶與交情，並留下對方的聯絡方式。不過，隨著時代變遷，大部分紀錄和聯繫都可以靠手提電話完成，卻沒料到紀念冊其實一直活躍於文具舖中，其內容更隨著時代變遷而有所進化。

默默進化新加2欄位 早前，一位網民在社交平台發文，驚喜表示畢業紀念冊已經「進化」。從她上傳的照片中，可見紀念冊中交換聯繫方式的地方，由以往只有電郵與電話號碼，發展到有Threads及Instagram的欄位。而發文者亦發現另一搞笑位，在「人氣代表」的位置中，除了較「傳統」的「靚仔代表」、「全班最靚」之外，亦加入與網絡世界有關的「爆笑KOL」。

惹網民共鳴留言 眼見紀念冊不但尚存在，而且默默地隨年月更迭而有所更新，不少網民都感到十分意外。有網民表示「我記得以前好似係fb、line、email、snapchat，有啲連ig到冇」、「史前動物表示得屋企電話」、「原來依家小學都仲興寫紀念冊」、「竟然仲有紀念冊？萬里長城長又長，你我友誼比它長￼..….個腦即浮，紀念冊金句」，亦有人感慨道「特登摷翻本十幾年前嘅紀念冊，手機號碼嗰到有啲人仲係寫屋企電話」、「好懷念，以前會寫email同電話」。