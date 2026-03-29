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出版：2026-Mar-29 20:00
更新：2026-Mar-29 20:00

法國5月︱從DJ Snake電音到Cantomania廣東歌 維港見證港法節拍文化對話

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「法國5月」(French May)藝術節過去曾為香港電音樂迷帶來不少精彩演出，如2ManyDjJustice等藝人，均讓參加者留下難忘體驗。今年大會請來電音製作人DJ Snake，亦將加強香港與中國的音樂元素，包括有紐約廠牌88rising旗下首隊中國籍hip hop團體Higher Brothers、三屆DMC中國區冠軍DJ Wordy，以及代表香港近年大熱的Cantomania，在維港前獻技。

DJ Snake 2 DJ Snake 1 DJ Snake 3

從巴黎到全球舞台的節奏魔術師DJ Snake

DJ Snake是法國新生代製作人中，最廣為樂迷認識，他曾與Justin BieberLISA@BLACKPINKJung Kook@BTSCardi BMegan Thee Stallion等巨星合作，推出過多首全球大熱歌曲，包括《Taki Taki》、《Please Don’t Change》、《SG》、《Let Me Love You》等等，其音樂風格覆蓋traphip hophouseafrobeat等元素，每次演出均座無虛席，在巴黎雅高體育館(Accor Arena)、法蘭西體育場(Stade de France)創下10萬門票瞬間售罄的傳奇。

Higher Brothers 2 Higher Brothers 1 Higher Brothers 3

Higher Brothers改寫中國hip hop國際篇章

來自四川成都的Higher Brothers，主要成員包括馬思唯(Masiwei) MeloPsy.PKnowKnow4人，他們於2016年出道，音樂風格以trap為主，並以普通話、四川話及英語主唱，他們透過88rising將歌曲發布到YouTube，在國際樂壇引起熱議，當中的《Bitch Don't Kill My Dab》、與Famous Dex合唱的《Made In China》、與Keith Ape合唱的《WeChat》，令Higher Brothers廣為樂迷認識，其中歌曲《Made In China》，連DJ Snake都推出過混音版，2018年更於美國舉行巡演，成為中國首隊衝出國際的hip hop團體。

DJ Wordy 2 DJ Wordy 3 DJ Wordy 4

三屆中國DMC冠軍DJ Wordy

DJ Wordy是唯一一位三奪DMC中國區冠軍的選手，他把唱盤當成樂器，但不會把自己局限在傳統scratch技巧中，而是把hip hop手法與techno groove混合，形成一種既技術化又富音樂性的mixing風格。

作為中國scratch DJ的標竿人物，DJ Wordy曾登上拉斯維加斯的EDC、泰國的Wonderfruit、上海的鍋爐房，與香港的Clockenflap音樂節。舞台上的他每一次切碟、每一段疊拍，都像在為觀眾鋪陳一個情緒起伏的舞池高潮，對於追求新鮮聲響與高水準現場感的樂迷，DJ Wordy的名字已成為品質保證。

Cantomania 4 Cantomania 2 Cantomania 1

Cantomania復興廣東歌

近年在香港掀起熱潮的Cantomania，起初只是幾位廣東歌愛好者，在夜裡聚首的派對，但十年不到已從小型聚會，蛻變成引領廣東歌潮流的重要力量。當中兩位核心人物DJ SteffunnDJ Fabsabs，把一首首熟悉的金曲重新編排帶到舞池，喚醒一代人的記憶，也讓年輕人透過跳舞，重新愛上廣東歌。

DJ Snake Live in Hong Kong詳情：
日期：528(晚上6)

地點：中環海濱活動空間

票價：$980(前區企位)$680(後區企位)$1,880(VIP企位)

查詢：https://www.frenchmay.com/

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