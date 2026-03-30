清明祭祖必看｜4生肖+4類人不宜掃墓 拜祭先人禮儀與禁忌一文睇清

農曆二月十八(4月5日)為清明時節，不少家庭會趁著假期掃墓祭祖，表達對先人的思念與尊重。而熟悉掃墓禁忌，可讓祭祀時更順利、也能顧及安全與環保，避開哪些不好的氣場，而令運勢變差。以下整理常見禁忌，與掃墓時的實用指南，讓大家拜祭先人在時可以更安心。 清明節︱祭拜流程顯示對先人敬意 清明掃墓，重在對先人的尊重，祭拜流程需要按部就班，才顯得有足夠敬意。 選擇吉時：最好在上午9時到下午3時之間完成拜祭，此時陽氣較盛。避免過了午後日曬，甚至到傍晚陰冷時段才去拜祭先人，怕招惹不好的磁場。

清理墓地：到達後先清理墳頭周圍雜草，如果是骨灰龕位，就用濕布抹乾淨墓碑上的灰塵，清潔墳頭是對先人最基本的尊重。 祭品安排：常見祭品有鮮花、水果、茶水、素食盒、紙錢與香燭。祭品擺放宜有秩序，切勿直接放置於墓碑上方；注意數量宜用單數，如一、三或五個。 拜祭次序：通常由家中輩分最高的長者，負責點燃香燭，然後按長幼順序上香、跪拜。祭拜時保持誠心，不宜抱有負面情緒。 焚燒化寶：應在指定區域小心化寶(焚燒)，將紙錢燒盡寓意祭品已被先人順利領取，確保所有火種熄滅才離開。

祭畢離開：拜祭完畢後清理現場垃圾，食物應帶回並依規定處理，確保所有火種熄滅，離開前高聲與先人道別。

清明節︱切密在墓地犯下不當行為 衣著要求：衣著宜樸素莊重，顏色避免過於鮮豔，鞋子選擇防滑款式，因山區或墓地通常地面不平，安全比美觀更重要。 不當行為：掃墓時應保持肅穆與尊重，不應大聲喧嘩或嬉戲。避免在墓區大笑、唱歌，或談論不敬話題。 掃墓禮節：不要踩踏墓碑、跨越墓穴，或在墓前晾曬物品。還有避免在墓旁吸煙或飲酒，以示禮節。 管好兒童：掃墓時帶小孩請看管好他們的行為，避免他們在墓地奔跑、攀爬墓碑或山坡。 留心長輩：陪同年長者掃墓時，注意他們的體力，攜帶拐杖、水、雨傘與座椅墊，必要時設休息點，讓他們回復體力。

突發情況：若遇風大、突變天氣或山火，應立即停止拜祭，撤離至安全地點，並撥打消防或警方熱線求助。 充足電源：手機電量不足時，易造成不便，掃墓前確保手機裝置有足夠電量，或攜帶行動電源。

清明節︱四類人不宜掃墓： 1. 孕婦與經期中女性，因身子較弱，而且墓地多數位於偏僻高低不平處，容易跌倒受傷。 2. 3歲以下嬰兒陽氣較弱，容易受到負面磁場干擾，而且空曠環境容易讓他們蹦跑亂跳、摔倒受傷，較不安全。 3. 80歲而上高齡長者，本身磁場較弱，而且墓地多在山頭，舟車勞頓或令他們感到身體不適，建議由後輩代為拜祭先人。 4. 準備結婚或新婚人士，一般指4個月內，因喜慶陽氣過盛，而墓地屬陰，兩者相沖容易導致喜氣沖煞、感情受損或招來不好的氣場。

清明節︱四類生肖不宜掃墓： 根據台灣堪輿命理師高宏寓，接受傳媒訪問時就提醒，每年清明節因應天干地支的變化，會有特定生肖容易出現「沖煞」的情況，針對 2026年(馬年)清明當日，主要有以下四類生肖，掃墓時要特別注意。 生肖鼠：屬鼠者清明當日容易有日沖，氣場較不穩定。 生肖兔：同樣屬於易受沖煞的族群，建議盡量避免前往陰氣重的地方。 生肖雞：民俗說法中，屬雞者容易在此時段「時運低」，掃墓時需多加小心。 生肖狗：屬狗的朋友在清明節當天，也被列為需要特別防範沖煞的現象。

掃墓時遵守禁忌與禮儀，是對逝者的尊重，出發前先查詢墓地管理規定，如當天的開放時間，有否因人潮管制而須提早關門。準備好必備用品，如水、濕紙巾、垃圾袋與滅火工具，安全而且帶有敬意去拜祭先人。