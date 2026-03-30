Sake Walk 2026日本清酒文化盛宴再臨香港 舉辦多場清酒大師班 / 清酒晚宴 /清酒雞尾酒實驗

一年一度的清酒盛事——Sake Walk 2026，即將於今年4月至5月在香港舉行，為期五週的活動將深入探索日本清酒的文化與魅力。本次活動匯聚超過30間餐廳及酒吧，涵蓋清酒品鑑、清酒大師班、精緻配食晚宴以及創新清酒雞尾酒體驗，全面展現清酒的多樣性與深度。
國際知名酒造與獲獎佳釀
本屆活動特別聚焦於多間屢獲國際殊榮的知名酒造，包括在International Wine Challenge（IWC）清酒賽事中脫穎而出的頂尖作品。每週活動將聚焦於一家特色酒造，透過品鑑會與配對晚宴，讓賓客細味清酒的香氣與風味，並深入了解各大酒造的釀造理念與技術。其中，新澤釀造店（Niizawa）以精湛的精米技術與高品質清酒著稱，其高端系列「殘響」與「零響」是不可錯過的亮點。七賢（Shichiken）則以其氣泡清酒聞名，展現傳統與創新結合的魅力。旦（Dan）以其層次分明且適合搭配料理的風味，成為全日空頭等艙專屬清酒。而真野鶴（Manotsuru）則融合了手工釀造傳統與現代感官美學，堪稱地域特色的最佳代表。
頂級餐飲地標聯手呈現
Sake Walk 2026 特別選址於香港多個頂級餐飲地標，包括香港瑰麗酒店的彤福軒與CHAAT、文華東方酒店的The Aubrey及文華廳，以及其他如Sushi Mamoruすし衛、花雲（Hana No Kumo）等知名食府。透過與米其林星級餐廳及創意料理餐廳的合作，活動將清酒與精緻料理完美結合，帶來前所未有的味覺體驗。
清酒雞尾酒實驗室：創新體驗
今年活動的一大亮點是全新推出的「清酒雞尾酒實驗室」（Sake Cocktail Lab）。由頂尖調酒師於The Aubrey和Zuma等場地主持的互動工作坊，將帶領參加者探索清酒在現代調酒中的創新應用。從Saketini到Sparkling Sake Spritz，再到日式Negroni，各種創意調酒將展現清酒的無限可能。
Sake Walk 2026 – 時間表
日期
時間
地點
酒造
清酒大師班
4月18日（星期六）
3:00-4:00 p.m.
Kaen Izakaya
中環干諾道中8號交易廣場二座2樓
-旦
4月30日（星期四）
4:30-5:30 p.m.
SOMM
中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓
-真野鶴
5月6日（星期三）
3:00-4:00 p.m.
Ami
中環遮打道16-20號歷山大廈3樓302號舖
- 新澤
清酒配食晚宴
4月9日（星期四）
7:00-9:30 p.m.
CHAAT
尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓
-七賢
4月11日（星期六）
7:00-9:30 p.m.
Ryota Kappou
中環安蘭街18號21樓
-七賢
4月18日（星期六）
7:00-9:00 p.m.
The Aubrey
中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓
-旦
5月1日（星期五）
7:00-9:00 p.m.
Orient
尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈4樓OTE401號舖
- 真野鶴
5月2日（星期六）
7:00-9:00 p.m.
嘗申滙
中環皇后大道中15號置地廣場中庭告羅士打大廈43-45樓
- 真野鶴
5月4日（星期一）
7:00-9:30 p.m.
花雲
香港中環美利道2 號The Henderson 38 樓
- 新澤
5月4日（星期一）
7:00-9:30 p.m.
Sushi Mamoruすし衛
中環皇后大道中15號置地廣塲中庭告羅士打大廈43-45樓
- 新澤
5月7日（星期四）
12:00 p.m.-2:00 p.m
鮨．齋藤
中環金融街8號香港四季酒店45樓
- 新澤
5月7日（星期四）
7:00-9:30 p.m.
文華廳
中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓
- 新澤
清酒雞尾酒實驗室
4月18日（星期六）
5:00-6:00 p.m.
The Aubrey
中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓
-七賢
5月8日（星期五）
4:30-5:30 p.m.
Zuma
中環皇后大道中15號置地廣場中庭5樓501-503號舖及6樓601-603號舖
-七賢