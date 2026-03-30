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出版：2026-Mar-30 10:00
更新：2026-Mar-30 10:00

Sake Walk 2026日本清酒文化盛宴再臨香港 舉辦多場清酒大師班 / 清酒晚宴 /清酒雞尾酒實驗

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Sake Walk 2026日本清酒文化盛宴再臨香港 舉辦多場清酒大師班 / 清酒晚宴 /清酒雞尾酒實驗

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一年一度的清酒盛事——Sake Walk 2026，即將於今年4月至5月在香港舉行，為期五週的活動將深入探索日本清酒的文化與魅力。本次活動匯聚超過30間餐廳及酒吧，涵蓋清酒品鑑、清酒大師班、精緻配食晚宴以及創新清酒雞尾酒體驗，全面展現清酒的多樣性與深度。

新澤釀造店社長新澤巖夫 新澤釀造店伯樂星零響Absolute 0 純米大吟釀 (2) 福壽純米吟釀 福壽大吟釀 真野鶴 真野鶴社長尾畑留美子女士 七賢 (7) 七賢社長北原對馬 旦 (3) 旦 社長天野憐

國際知名酒造與獲獎佳釀

本屆活動特別聚焦於多間屢獲國際殊榮的知名酒造，包括在International Wine Challenge（IWC）清酒賽事中脫穎而出的頂尖作品。每週活動將聚焦於一家特色酒造，透過品鑑會與配對晚宴，讓賓客細味清酒的香氣與風味，並深入了解各大酒造的釀造理念與技術。其中，新澤釀造店（Niizawa）以精湛的精米技術與高品質清酒著稱，其高端系列「殘響」與「零響」是不可錯過的亮點。七賢（Shichiken）則以其氣泡清酒聞名，展現傳統與創新結合的魅力。旦（Dan）以其層次分明且適合搭配料理的風味，成為全日空頭等艙專屬清酒。而真野鶴（Manotsuru）則融合了手工釀造傳統與現代感官美學，堪稱地域特色的最佳代表。

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頂級餐飲地標聯手呈現

Sake Walk 2026 特別選址於香港多個頂級餐飲地標，包括香港瑰麗酒店的彤福軒與CHAAT、文華東方酒店的The Aubrey及文華廳，以及其他如Sushi Mamoruすし衛、花雲（Hana No Kumo）等知名食府。透過與米其林星級餐廳及創意料理餐廳的合作，活動將清酒與精緻料理完美結合，帶來前所未有的味覺體驗。

清酒雞尾酒實驗室：創新體驗

今年活動的一大亮點是全新推出的「清酒雞尾酒實驗室」（Sake Cocktail Lab）。由頂尖調酒師於The Aubrey和Zuma等場地主持的互動工作坊，將帶領參加者探索清酒在現代調酒中的創新應用。從Saketini到Sparkling Sake Spritz，再到日式Negroni，各種創意調酒將展現清酒的無限可能。

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清酒雞尾酒實驗室 清酒雞尾酒實驗室1

Sake Walk 2026 – 時間表

 

日期

時間

地點

酒造

清酒大師班

4月18日（星期六）

 3:00-4:00 p.m.

Kaen Izakaya

中環干諾道中8號交易廣場二座2樓

-旦

4月30日（星期四）

 4:30-5:30 p.m.

SOMM

中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

-真野鶴

5月6日（星期三）

 3:00-4:00 p.m.

Ami

中環遮打道16-20號歷山大廈3樓302號舖

- 新澤

清酒配食晚宴

4月9日（星期四）

7:00-9:30 p.m.

CHAAT

尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

-七賢

4月11日（星期六）

7:00-9:30 p.m.

Ryota Kappou

中環安蘭街18號21樓

-七賢

4月18日（星期六）

7:00-9:00 p.m.

The Aubrey

中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

-旦

5月1日（星期五）

7:00-9:00 p.m.

Orient

尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈4樓OTE401號舖

- 真野鶴

5月2日（星期六）

7:00-9:00 p.m.

嘗申滙

中環皇后大道中15號置地廣場中庭告羅士打大廈43-45樓

- 真野鶴

5月4日（星期一）

7:00-9:30 p.m.

花雲

香港中環美利道2 號The Henderson 38 樓

- 新澤

5月4日（星期一）

7:00-9:30 p.m.

Sushi Mamoruすし衛

中環皇后大道中15號置地廣塲中庭告羅士打大廈43-45樓

- 新澤

5月7日（星期四）

12:00 p.m.-2:00 p.m

鮨．齋藤

中環金融街8號香港四季酒店45樓

- 新澤

5月7日（星期四）

7:00-9:30 p.m.

文華廳

中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

- 新澤

清酒雞尾酒實驗室

4月18日（星期六）

 5:00-6:00 p.m.

The Aubrey

中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

-七賢

5月8日（星期五）

4:30-5:30 p.m.

Zuma

中環皇后大道中15號置地廣場中庭5樓501-503號舖及6樓601-603號舖

-七賢

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