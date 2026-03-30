Sake Walk 2026日本清酒文化盛宴再臨香港 舉辦多場清酒大師班 / 清酒晚宴 /清酒雞尾酒實驗

一年一度的清酒盛事——Sake Walk 2026，即將於今年4月至5月在香港舉行，為期五週的活動將深入探索日本清酒的文化與魅力。本次活動匯聚超過30間餐廳及酒吧，涵蓋清酒品鑑、清酒大師班、精緻配食晚宴以及創新清酒雞尾酒體驗，全面展現清酒的多樣性與深度。

本屆活動特別聚焦於多間屢獲國際殊榮的知名酒造，包括在International Wine Challenge（IWC）清酒賽事中脫穎而出的頂尖作品。每週活動將聚焦於一家特色酒造，透過品鑑會與配對晚宴，讓賓客細味清酒的香氣與風味，並深入了解各大酒造的釀造理念與技術。其中，新澤釀造店（Niizawa）以精湛的精米技術與高品質清酒著稱，其高端系列「殘響」與「零響」是不可錯過的亮點。七賢（Shichiken）則以其氣泡清酒聞名，展現傳統與創新結合的魅力。旦（Dan）以其層次分明且適合搭配料理的風味，成為全日空頭等艙專屬清酒。而真野鶴（Manotsuru）則融合了手工釀造傳統與現代感官美學，堪稱地域特色的最佳代表。

頂級餐飲地標聯手呈現

Sake Walk 2026 特別選址於香港多個頂級餐飲地標，包括香港瑰麗酒店的彤福軒與CHAAT、文華東方酒店的The Aubrey及文華廳，以及其他如Sushi Mamoruすし衛、花雲（Hana No Kumo）等知名食府。透過與米其林星級餐廳及創意料理餐廳的合作，活動將清酒與精緻料理完美結合，帶來前所未有的味覺體驗。

清酒雞尾酒實驗室：創新體驗

今年活動的一大亮點是全新推出的「清酒雞尾酒實驗室」（Sake Cocktail Lab）。由頂尖調酒師於The Aubrey和Zuma等場地主持的互動工作坊，將帶領參加者探索清酒在現代調酒中的創新應用。從Saketini到Sparkling Sake Spritz，再到日式Negroni，各種創意調酒將展現清酒的無限可能。