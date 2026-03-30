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出版：2026-Mar-30 12:00
更新：2026-Mar-30 12:00

中港城「Art Jamming Gathering」 與全港最大7米高MOLLY共度創作時光 粉絲必換MOLLY星光閃耀護照

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中港城「Art Jamming Gathering」 與全港最大7米高MOLLY共度創作時光 粉絲必換MOLLY星光閃耀護照

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為了延續「藝術三月」的創作氛圍，中港城將於4月舉行一系列以人氣角色MOLLY為主題的藝術活動，包括一日限定的「Art Jamming Gathering」創作體驗，以及打卡換領現金券與泊車優惠等，同時推出「MOLLY閃耀星光護照」，讓MOLLY粉絲們可以走訪多個商場收集印章與貼紙。


與全港最大7米高MOLLY共度創作時光

中港城將於4月6日於海豚池平台花園舉行S⁺REWARDS會員限定「Art Jamming Gathering」，坐擁180度維港景色，現場更有全港最大、達7米高的MOLLY 20周年騎師造型雕像。同時展出20款不同造型的MOLLY雕像，參加者可從中汲取靈感，在維港天際線映襯下進行繪畫創作，以色彩與筆觸記錄個人藝術想像。大會亦安排了專業攝影師及打卡道具，為參加者記錄創作過程，完成後可下載電子相片，亦可即場沖印留念。S⁺REWARDS會員可憑8點數於應用程式內換領活動名額，數量有限，換完即止。

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中港城．MOLLY星光軌跡 MOLLY’s Starlight Footprints (2) 延續「藝術三月」氣息 中港城呈獻「Art Jamming Gathering」 (3) 延續「藝術三月」氣息 中港城呈獻「Art Jamming Gathering」 中港城「Art Jamming Gathering」 維港天際線下與MOLLY一起展開星光創作之旅

粉絲必備《MOLLY閃耀星光護照》追星集齊印章及專屬貼紙

為增添各位MOLLY粉絲的追「星」探索樂趣，信和集團推出《MOLLY閃耀星光護照》。會員憑8點數即可換領，並可於旗下8大商場的指定禮賓處蓋印及領取專屬貼紙，包括中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場及利東街。集齊各站印章及貼紙後，護照將成為具收藏價值的紀念品，記錄整個「追星」旅程。

《MOLLY 閃耀星光護照》 集齊印章及專屬貼紙見證星光之旅 Collect stamps and stickers with the “MOLLY Shining Journey Passport” (4) 《MOLLY 閃耀星光護照》 集齊印章及專屬貼紙見證星光之旅 Collect stamps and stickers with the “MOLLY Shining Journey Passport” (2)

打卡MOLLY享雙重禮遇 送現金券及泊車優惠

由4月1日至5月3日，中港城同步推出打卡獎賞活動。S⁺REWARDS會員只需與場內《MOLLY閃耀之旅–追蹤星光軌跡》雕像合照，並上載至個人社交平台及標註指定hashtags，即可於禮賓處換領HK$10 S現金券。

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此外，車主於商場內以電子貨幣即日消費滿指定金額換領泊車優惠時，更可額外獲1小時免費泊車，方便邊玩邊消費。

4月起推出2大「打卡」著數 大派HK$10 S現金券及額外1小時免費泊車優惠 中港城．MOLLY星光軌跡 MOLLY’s Starlight Footprints (17) 中港城．MOLLY星光軌跡 MOLLY’s Starlight Footprints (3) 中港城．MOLLY星光軌跡 MOLLY’s Starlight Footprints (2) 中港城．MOLLY星光軌跡 MOLLY’s Starlight Footprints (18) 中港城．MOLLY星光軌跡 MOLLY’s Starlight Footprints (4) 中港城．MOLLY星光軌跡 MOLLY’s Starlight Footprints (6)

中港城「Art Jamming Gathering」活動

活動日期：2026年4月6日（周一）（公眾假期）

活動地點：中港城海豚池平台花園

活動時間：下午2時至4時

報名日期：即日起

報名方法：S+ REWARDS會員憑8點數，即可於應用程式內換領參加名額一個。（名額有限，換完即止）

中港城「打卡星光禮遇」換領詳情

換領日期：2026年4月1日至5月3日

換領地點：中港城高層地下禮賓處

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換領內容：S⁺REWARDS會員於推廣期內向中港城禮賓處職員出示於《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》打卡照片及上傳相片至個人社交平台並標註#信和集團#SinoGroup #MOLLY閃耀之旅#中港城#ChinaHKCity，即可獲贈中港城HK$10 S現金券乙張。*活動受條款及細則約束。獎賞數量有限，先到先得，換完即止。

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《MOLLY閃耀星光護照》換領方法

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