中港城「Art Jamming Gathering」 與全港最大7米高MOLLY共度創作時光 粉絲必換MOLLY星光閃耀護照

為了延續「藝術三月」的創作氛圍，中港城將於4月舉行一系列以人氣角色MOLLY為主題的藝術活動，包括一日限定的「Art Jamming Gathering」創作體驗，以及打卡換領現金券與泊車優惠等，同時推出「MOLLY閃耀星光護照」，讓MOLLY粉絲們可以走訪多個商場收集印章與貼紙。



與全港最大7米高MOLLY 共度創作時光 中港城將於4月6日於海豚池平台花園舉行S⁺REWARDS會員限定「Art Jamming Gathering」，坐擁180度維港景色，現場更有全港最大、達7米高的MOLLY 20周年騎師造型雕像。同時展出20款不同造型的MOLLY雕像，參加者可從中汲取靈感，在維港天際線映襯下進行繪畫創作，以色彩與筆觸記錄個人藝術想像。大會亦安排了專業攝影師及打卡道具，為參加者記錄創作過程，完成後可下載電子相片，亦可即場沖印留念。S⁺REWARDS會員可憑8點數於應用程式內換領活動名額，數量有限，換完即止。





粉絲必備《MOLLY閃耀星光護照》追星集齊印章及專屬貼紙 為增添各位MOLLY粉絲的追「星」探索樂趣，信和集團推出《MOLLY閃耀星光護照》。會員憑8點數即可換領，並可於旗下8大商場的指定禮賓處蓋印及領取專屬貼紙，包括中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場及利東街。集齊各站印章及貼紙後，護照將成為具收藏價值的紀念品，記錄整個「追星」旅程。

打卡MOLLY享雙重禮遇 送現金券及泊車優惠 由4月1日至5月3日，中港城同步推出打卡獎賞活動。S⁺REWARDS會員只需與場內《MOLLY閃耀之旅–追蹤星光軌跡》雕像合照，並上載至個人社交平台及標註指定hashtags，即可於禮賓處換領HK$10 S現金券。

此外，車主於商場內以電子貨幣即日消費滿指定金額換領泊車優惠時，更可額外獲1小時免費泊車，方便邊玩邊消費。



中港城「Art Jamming Gathering」活動 活動日期：2026年4月6日（周一）（公眾假期） 活動地點：中港城海豚池平台花園 活動時間：下午2時至4時 報名日期：即日起 報名方法：S+ REWARDS會員憑8點數，即可於應用程式內換領參加名額一個。（名額有限，換完即止）

中港城「打卡星光禮遇」換領詳情 換領日期：2026年4月1日至5月3日 換領地點：中港城高層地下禮賓處

換領內容：S⁺REWARDS會員於推廣期內向中港城禮賓處職員出示於《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》打卡照片及上傳相片至個人社交平台並標註#信和集團#SinoGroup #MOLLY閃耀之旅#中港城#ChinaHKCity，即可獲贈中港城HK$10 S現金券乙張。*活動受條款及細則約束。獎賞數量有限，先到先得，換完即止。