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生活
出版：2026-Mar-30 15:00
更新：2026-Mar-31 11:42

親子好去處｜幪面超人古迦25周年展登陸旺角 首次公開英雄誕生秘密/早期設計稿 重現終極決鬥場面（有片）

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幪面超人注意！踏入幪面超人古迦播映25周年，全球首個海外巡迴首站「幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展」登陸旺角INCUBASE Arena。展覽展出多份設計手稿及歷代古迦型態，讓粉絲深入瞭解作品的誕生背景及製作歷程。展覽同時設有限定店，不妨把握機會入手香港限定Tee、文件夾及名場面海報。

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全球首個海外巡迴首站「幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展」登陸旺角。（本報攝）

解構角色設定/設計

展覽以作品誕生背景與製作歷程為起點，展出多份早期設計手稿、影片資料及戲中的道具，當中包括變身器和武器等，讓粉絲重溫角色設定和造型設計。同時，活動重現劇中多個經典場面，焦點必屬古朗基與古迦的終極對決。

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入手香港限定周邊

展覽當然少不了限定店。店內發售多款香港限定的周邊商品，包括全套22款的古迦閃卡及融合作品標誌性符號的限量主題 Tee、文件夾及名場面海報。粉絲更可拍攝限定報紙機與人生四格，打造專屬回憶。活動期間，每位入場粉絲可獲展覽限定明信片，全套共設14款，粉絲不妨多次入場集齊整套明信片！

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《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga

展覽日期：2026 28 日（六）至 10 日（日） 

開放時間：11:00  22:00（最後入場 21:00

地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena 

門票價格：展期單人票 $110 / 優惠票 $88*

*此優惠門票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件

展期門票

展期單人票（$110/套）

入場QR code  一份入場禮及一張實體門票

優惠票（$88/張）

入場QR code 一份入場禮及一張實體門票，此優惠票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件

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－於參觀展覽於社交平台發佈照片，並tag @incubase arena，及 Hashtag #幪面超人古迦25週年紀念 #Kuuga展，即可獲贈「打卡禮」貼紙（送完即止）

－各工作人員出示「任務卡」，即可獲得Kuuga 紋章貼紙

45月份宣佈舉行多場幪面超人古迦面見會，屆時將以不同形態示人，於即日起於商售區單次購物滿$200即可獲得數量有限之見面會參加券！

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