親子好去處｜幪面超人古迦25周年展登陸旺角 首次公開英雄誕生秘密/早期設計稿 重現終極決鬥場面（有片）

幪面超人注意！踏入幪面超人古迦播映25周年，全球首個海外巡迴首站「幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展」登陸旺角INCUBASE Arena。展覽展出多份設計手稿及歷代古迦型態，讓粉絲深入瞭解作品的誕生背景及製作歷程。展覽同時設有限定店，不妨把握機會入手香港限定Tee、文件夾及名場面海報。

全球首個海外巡迴首站「幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展」登陸旺角。（本報攝）

解構角色設定/設計 展覽以作品誕生背景與製作歷程為起點，展出多份早期設計手稿、影片資料及戲中的道具，當中包括變身器和武器等，讓粉絲重溫角色設定和造型設計。同時，活動重現劇中多個經典場面，焦點必屬古朗基與古迦的終極對決。

入手 香港限定周邊 展覽當然少不了限定店。店內發售多款香港限定的周邊商品，包括全套22款的古迦閃卡及融合作品標誌性符號的限量主題 Tee、文件夾及名場面海報。粉絲更可拍攝限定報紙機與人生四格，打造專屬回憶。活動期間，每位入場粉絲可獲展覽限定明信片，全套共設14款，粉絲不妨多次入場集齊整套明信片！

《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展 》 展覽日期：2026 年 3 月 28 日（六）至 5 月 10 日（日） 開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00） 地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena 門票價格：展期單人票 $110 / 優惠票 $88* *此優惠門票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件 展期門票 展期單人票（$110/套） 入場QR code 、 一份入場禮及一張實體門票 優惠票（$88/張） 入場QR code、 一份入場禮及一張實體門票，此優惠票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件

－於參觀展覽於社交平台發佈照片，並tag @incubase arena，及 Hashtag #幪面超人古迦25週年紀念 #超Kuuga展，即可獲贈「打卡禮」貼紙（送完即止） －各工作人員出示「任務卡」，即可獲得Kuuga 紋章貼紙 －4及5月份宣佈舉行多場幪面超人古迦面見會，屆時將以不同形態示人，於即日起於商售區單次購物滿$200即可獲得數量有限之見面會參加券！