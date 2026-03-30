CATALOG聯乘牙寶FUGGLER系列 多款搞怪Tee/外套/手袋 打造專屬街頭風格

今個4月，CATALOG首度與人氣搞怪角色FUGGLER聯乘！全新系列將這股標誌性的「錯亂美學」帶入日常穿搭。不只玩味十足，更破格加入狂野豹紋與街頭元素，打造強烈的視覺層次感。全系列單品由款式Tee、外套、短褲等服裝，至週邊產品咕𠱸、雨傘、杯子及杯套等等一應俱全，2026年4月1日正式於CATALOG全線門店和網上商店推出，各位潮流達人絕對不能錯過！

CATALOG × FUGGLER 服裝產品 今次CATALOG x FUGGLER聯乘系列在採用近年大熱的豹紋元素，搭配鮮明的色彩與多種材質拼接，層次感極其豐富。首波主打的外套款式，有綠色與黑色選擇，胸前刺繡標誌性的鈕扣圖案，翻過背面則是搞怪大頭。 Tee款系列除了有Y2K風格、直接印上FUGGLER的黑色Tee，還有一款「立體舌頭」設計，彷彿牙寶要從胸口跳出來。若喜歡低調型格，可以選擇配有豹紋口袋的綠色或白色Tee；想成為人群焦點，可選擇仿扎染效果的刺繡Tee以及在黑暗中會發光的「夜光底褲牙寶」Tee。

襪款系列盡顯個性！是次聯乘推出一系列 FUGGLER 主題襪款，設計涵蓋鮮豔搶眼的亮色系，以及型格低調的暗色系，款式選擇上更貼心備有長襪及船襪，輕鬆駕馭不同造型。

CATALOG × FUGGLER 搞怪周邊產品登場 本系列最吸引莫過於六款圓形散紙包，除了彩色、紫色、豹紋等配色，更特意掛上了一隻牙齒造型牌，突顯FUGGLER靈魂所在！同時更推出搞怪「內褲造型散紙包」，每條小內褲上都扣著專屬的FUGGLER，內裡還能放入卡片，玩味與實用性兼備。 針對日常穿搭需求，系列推出了四款半月型袋子。除了簡約的布質藍黑款，更有觸感柔軟的豹紋及深藍色毛毛款，適合不同造型穿搭。另外更有大容量側孭袋，袋側加入了「立體舌頭」設計，造型逼真搞笑。針對手機不離手的各位潮人，系列亦準備了三款上揭式口袋手機袋，走在街頭上也能隨時展現搞鬼態度。

將搞怪小物帶入家居 推出多款生活家品 是次聯乘不僅穿搭服飾，更延伸至家居日常中。是次系列特別推出透明雨傘，傘面上印滿牙寶笑容，即使雨天亦能心情變好。家居精品方面，三款型格配色的FUGGLER咕𠱸，包括神秘紫、型格黑及狂野豹紋任君選擇，放在梳化上或睡房中，都可以為家居注入怪誕美學。 系列更推出附有便攜式杯套的保溫杯，560ML大容量配上翻蓋吸管設計，非常適合擺放在辦公室。杯套設計有豹紋與彩虹兩種選擇，還能拆卸重用於其他杯子。