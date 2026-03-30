香港機場超人氣DIY馬賽克杯墊 消費滿$299即送！三款超特色香港主題設計

早前網上爆紅的機場DIY馬賽克，現在只要於香港國際機場禮品及手信店消費滿$299，即送一份，一共有3個款式，自己收藏或送給好友同樣適合！今個復活節去旅行的各位，記得不要錯過換領馬賽克機會，即睇詳情！

香港國際機場齊集超過50間人氣禮品及手信商店，不論是經典禮盒或是充滿本地特色的文創潮流好物，應有盡有。由即日起至4月22日，於香指定商戶消費滿$299，即可獲贈機場限定DIY馬賽克杯墊一個。杯墊一共有3個款式，包括「機場」、「香港」及「九龍」，可盡情發揮個人創意，拼出獨一無二的設計！每日最多限領禮品3份，數量有限，送完即止！

即睇本地經典人氣手信推介 傳統餅食禮盒 香港國際機場集結多間本地傳統手信店，包括「奇華餅家」、「榮華餅家」、「恆香老餅家」、「皇玥」及「望月」等等，一系列招牌餅食和甜點禮盒可供選擇，入手多款香港傳統風味如合桃酥、牛油蛋卷、餅婆餅及蝴蝶酥等。

奇華餅家

特色國際品牌 機場同時網羅多個人氣國際品牌，包括「Läderach」、「Venchi」、「Bacha Coffee」及「半島精品店」，除了可以品味精緻甜點外，亦可購入特色咖啡豆與咖啡包禮盒。

Läderach

本地文創 不少本地文創品牌進駐香港國際機場，例如「#CCCCCC Select」及「TRAVELING MUZEUM」、「G.O.D. 住好啲」及「叁三非遺館」，以香港特色場景與生活主題，創作與眾不同的文創商品。

#CCCCCC Select

潮流好物 各位潮人當然不能錯過入手當季潮物的機會！機場同時集合多間流行個性小店，包括型格皮革品牌「GRAMS28」，打造專屬時尚風格。另外，亞洲人氣藝術家和插畫家的集結地「B/ART Place」，亦帶來一系列極具設計感的潮流單品和周邊。 機場限時購物優惠 Venchi：購買指定春日系列4件或以上可享8折 望月：購買指定雜錦禮盒滿2盒或以上可享9折 #CCCCCC Select：全單88折 G.O.D. 住好啲：消費滿港幣300元送星光大道鑰匙扣 (價值港幣68元) B/ART Place：購買B'IN SELECT - 茶餐廳系列明信片 買2送1 / 購買The Lion Rock Press - 香港主題吊飾可享9折

姆明香港官方店：購買指定產品5件或以上可享 9 折 / 購買指定產品8件或以上可享 85 折