貓奴必讀 ｜ 貓咪這些奇怪動作不是無厘頭！必看8個貓貓冷知識秒懂主子

不少貓奴都覺得自家主子心情難以捉摸，常做出一些讓人摸不著頭腦的動作。其實，貓咪好多看似無厘頭的小動作，背後都隱藏著原始本能與生理邏輯。快來看看這 8 個貓咪冷知識，幫助大家更懂主子心！

1. 鬍鬚不只是裝飾：那是「雷達」 貓咪臉上的鬍鬚不是裝飾品，對氣流變化極其敏銳。牠們會靠鬍鬚感應空氣流動與周遭距離，即使在伸手不見五指的環境，也能精準判斷空隙是否足以通過。

2. 打噴嚏未必是感冒

2. 打噴嚏未必是感冒 如果主子偶爾打一兩聲噴嚏，可能只是聞到新氣味或環境變化後的生理反應。但若出現流鼻涕或咳嗽情況，就需留意是否過敏或感染到病毒

3. 貓界指紋：獨一無二的「鼻紋」 人類靠指紋識別身份，貓咪則靠鼻紋。每隻貓鼻頭的紋路都是獨一無二，沒有兩個會相同。簡單來說，鼻紋就是貓咪「身份證」。

4. 天生不愛喝水

4. 天生不愛喝水 貓的祖先源自沙漠，習慣從獵物中攝取水分。但現代家貓如果攝取不足水份，很容易會引發腎臟疾病。建議主人多準備流動水機或餵食濕糧，保障牠們的泌尿健康。

5. 每日補眠 20 小時

5. 每日補眠 20 小時 貓咪是典型的「睡眠大師」，一天能睡 16 至 20 小時。牠們祖先習慣夜間狩獵，因此白天大部分時間保持能量儲存模式，看起來好像整天都在睡。

6. 耳朵能轉 180 度

6. 耳朵能轉 180 度 貓耳朵裡分佈著三十多條細小肌肉，讓牠們能將耳朵轉向不同方向。這不只為了可愛，而是方便鎖定聲音來源，連輕微動靜都逃不過牠們

7. 尾巴是「心情表」 想知道主子當下心情？看尾巴就知道！直立代表心情大好；若尾巴末端快速抽動，可能代表牠正感到不耐煩，這時最好「識做」別去煩牠。

8. 模仿主子

8. 模仿主子 研究發現，貓咪對主人的情緒波動非常敏感。如果主人情緒波動時，貓咪的行為也可能隨之改變。因此，要對貓咪多一點耐心與陪伴。