狗主必讀 | 10 種狗狗禁食食物＋誤食4大危險徵狀 牛油果、番茄竟榜上有名

每當主人打開零食包裝時，大家就會看到一雙期待小眼睛盯着自己，然後牠會搖著尾巴、口水直流地期待跟主人一起分享食物！，好多主人都會心軟……不過先別急着心軟，因為看似無害的人類美食，但對狗狗來說卻可能暗藏致命危機。有些食物即使只吃一點點，也有機會引發中毒、腸胃出血，嚴重的話會有生命危險。 編輯整理好 10 種狗狗不能吃的危險食物，主人一定要記清楚！

1. 朱古力

1. 朱古力 可可成分和咖啡因對狗狗來說，太毒了！這兩個成分，可能會令狗狗引起很多潛在健康問題。尤其是純度較高的黑朱古力，毒性非常強！狗狗攝取後會因代謝緩慢導致中毒，出現嘔吐、腹瀉，嚴重時甚至會危及生命。

2. 洋蔥 無論是生洋蔥、熟洋蔥，對狗狗來說都是十分危險的。因為洋蔥內含硫化化學物成分，對狗狗的紅血球具有毒性，可能會導致溶血性貧血。

3. 提子 如果誤食了新鮮提子或提子乾，有可能會引起急性腎衰竭。提子當中含有酚類物質及鉀離子，即使少量攝取也會讓狗狗產生嚴重的影響！

4. 酒精 相信每個人家中總會有酒精消毒用品出現。而那些酒精地板清潔劑，裡面都含有酒精成份，這可能會令狗狗嚴重中毒。所以在購買清潔用品前，先確認清潔劑是否為人寵適合，那就可以避免傷害到愛犬。

5. 太鹹 / 太油的食物 人類重口味的美食，對狗狗來說是沉重負擔。高鹽、高油食物容易會令腸胃不適，出現腹瀉、嘔吐，長期更會增加腎臟負擔。記住：人能吃，不代表狗能吃。

6. 尖銳骨頭 不是所有骨頭都適合狗狗咬。特別是禽類骨頭，被咬碎後容易變得尖銳，一旦不小心呑下，可能刺傷口腔、食道或腸胃，嚴重的話可能要做手術。

7. 生蛋 未完全煮熟的雞蛋，有機會含有沙門氏菌。狗狗誤食後，可能出現發燒、腹瀉、嘔吐、脫水等症狀。所以任何雞蛋都必須徹底煮熟，才能確餵給狗狗，以確保安全。

8. 番茄 番茄並非完全不能碰，但如果進食部分不適當就非常危險。番茄的莖、葉以及未成熟的青色果實，內含天然毒性物質，可能令毛孩出現腸胃不適、走路不穩、肌肉乏力，嚴重甚至會抽搐。雖然完全成熟的紅色番茄果肉，有害成分會大幅降低，但仍不建議經常餵食，更要避免狗狗接觸番茄植株或青果，以免誤食出事

9. 牛油果 牛油果含有一種名為 Persin 的天然毒素，由果肉、果核、葉子到整株植物都有。如果狗狗誤食了，可能出現嘔吐、腹瀉、精神不振等症狀，個別情況反應嚴重，甚至有生命危險。為安全起見，牛油果還是列入狗狗禁食清單中會安心一點！

10. 夏威夷果仁

10. 夏威夷果仁 一般堅果脂肪含量高，而夏威夷果仁內含的成分幾乎等同毒素，即使只吃極少量，也足以令狗狗感到噁心不適。

狗狗誤食禁忌食物常見警號！ 一旦懷疑狗狗「食錯嘢」，主人記得要提高警覺，一旦出現以下症狀最好立即求醫。 1.嘔吐 狗狗可能會嘔出食物殘渣或胃液。若情況許可，建議用手機拍下嘔吐物作記錄，方便獸醫快速判斷是否與誤食有關，而不是普通腸胃不適。 2.腹瀉 吃到不適合的食物後，腸胃往往率先「抗議」，可能會出現軟便、水狀腹瀉或頻繁拉肚子。主人應留意排便次數和狀態，如情況持續或加劇，應盡快帶狗狗求醫，以免脫水或病情惡化。 3.精神不振、全身無力

平日活潑好動的狗狗，突然變得懶洋洋、對玩具和零食完全沒興趣，甚至食慾不振、長時間躺著不動，這很可能是身體出現警訊。若伴隨其他症狀出現，更應立即求醫。 4.呼吸困難 如果狗狗出現呼吸急促、氣喘、流口水，甚至張開口喘氣的情況，可能與誤食異物、過敏反應或氣道受阻有關，屬於緊急狀況！主人第一時間要保持冷靜，避免刺激狗狗情緒，並立即送往獸醫診所處理。