貓奴必讀 | 從睡姿判斷貓咪個性！4 種常見姿勢一次解讀

有沒有發現，貓咪睡覺姿勢每天都不一樣？有時四腳朝天睡到毫無防備，有時蜷縮成一團，其實這些動作並不是「隨便睡」，而是貓咪用身體傳遞情緒的方式。喵星人是一種高度警覺的動物，牠們是否感到安心、放鬆，甚至個性傾向，都可從睡姿中看出來。以下 4 種常見姿勢，看看主子屬於哪一型。

第 1 種 . 仰躺睡：完全放下戒心型 當貓咪毫不遮掩兼把肚子大方朝天，那代表牠對環境與主人有著極高的信任度。腹部是貓咪最需要保護的位置，能這樣睡，表示牠認定現在「很安全」。 這類貓咪通常個性外向、膽大，也比較主動親人。不過精力旺盛的比例也偏高，需要透過玩耍與互動來消耗體力，否則很容易把家裡當成遊樂場。

第 2 種 . 捲起來睡：自我保護型 把身體縮成一圈、頭和尾巴緊貼在一起，這都是貓咪最常見的睡姿。因為這樣可以留住體溫，同時降低身體暴露面積。 如果貓咪經常這樣睡，可能代表牠對周遭還保有一定警覺，或是在天氣稍微偏冷的環境中休息。個性多半較慢熱、謹慎，可以給牠固定且隱蔽的休息空間，有助於建立安全感。

第 3 種 . 像似母雞坐姿：隨時待命型 當貓咪四肢收在身體底下，這種姿勢多半不是熟睡，而是處於「休息觀察中」。這是貓咪處於一種既不緊張、也沒完全放鬆的狀態，當身邊有任何動靜就能立刻反應。這種睡姿常出現在對環境還在評估中的貓咪身上，尤其是性格較內斂的貓。

第 4 種 . 側躺睡：放鬆到極致型 側躺代表貓咪正在進入深層睡眠，對周遭環境幾乎沒有戒心。這樣的姿態通常出現在熟悉、安穩的空間中。習慣用這個睡姿入睡的貓咪，性格多數溫和、依賴主人、喜歡陪伴。如果看到貓咪睡到翻白眼，那並不是失態，而是牠對環境有著百分百的安心感。

貓咪愛睡的地方

貓咪愛睡的地方 地方1. 具有主人氣味 對貓咪來說，主人的味道等同於安全訊號。因此牠們特別愛窩在主人的衣服、床邊或沙發角落。當主人不在家時，留下舊衣物能幫助降低分離焦慮。 地方2. 觸感舒適 柔軟、有包覆感的材質能讓貓咪更快放鬆，例如毛毯或貓窩，都容易成為主子固定睡覺的地方。 地方3. 能散熱/保暖 天氣偏涼時，貓咪會主動靠近一個能讓牠保暖的地方；相反，天氣熱的時候，則會找冰涼、平整的表面降溫。所以夏天會常常看到貓咪躺在磁磚地板，冬天則黏在電器旁邊。