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出版：2026-Mar-30 19:00
更新：2026-Mar-30 19:00

機甲展2026登陸銅鑼灣 1:1雷神G.S.X BLACK Ver全球首展 多款限定機甲商品限量發售

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機甲展2026登陸銅鑼灣 1:1雷神G.S.X BLACK Ver全球首展 多款限定機甲商品限量發售

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由threezero主辦的「機甲展2026（香港）」將於4月3日至26日進駐銅鑼灣Amaz By Lokianno，聯同Good Smile Company、Kotobukiya、MegaHouse及YOLOPARK四大港日機甲品牌，帶來多款人氣機甲模型原型、限定商品及巨型雕像。日本著名模型師NAOKI與玩具評測創作者Wotafa亦會於4月4日親臨出席分享會及簽名會，各位機甲迷記得抽時間去朝聖！

多個經典機甲系列集結 未發售灰辦率先曝光

今屆展覽網羅多個橫跨不同年代的機甲系列，包括《變形金剛》、《新世紀福音戰士新劇場版》、《機動警察》、《高智能方程式》、《裝甲騎兵VOTOMS》、《魔動王》及《GRIDMAN UNIVERSE》等，呈現機甲文化由經典到當代的演變。展品方面，變形金剛《大黃蜂》DLX震盪波模型手辦將首度亮相，YOLOPARK亦帶來AMK PRO系列《波魯吉斯V：遺產》波魯吉斯V的產品首發，同場還有《變形金剛》DLX鐵皮與《Marvel Studios: The Infinity Saga》DLX鋼鐵俠Mark 7戰損版等作品。部分展品屬未正式發售的灰辦或試作版本，觀眾可近距離欣賞其造型細節、塗裝層次與機械結構設計。

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2a.《變形金剛》DLX鐵皮 2b.變形金剛《大黃蜂》DLX 震盪波 2c.AMK PRO系列《波魯吉斯 V：遺產》波魯吉斯V

必影1:1雷神雕像全球首展　2.1米英格倫同場坐鎮

場內有多個巨型機甲雕像，最矚目的是全球首次展出的1:1《高智能方程式》雷神G.S.X BLACK Ver.，以及高達2.1米的《機動警察》英格倫1號機，氣勢十足。多個大型裝置錯落分布於展區之中，營造出猶如置身機甲世界的沉浸感。

3a.《機動警察》ROBO‐DOU英格倫 1號機雕像

《機動警察》ROBO‐DOU英格倫 1號機雕像

多款限定商品同步發售 部分限量供應

展覽期間將推出多款限定機甲商品，包括Good Smile Company的魔動王MODEROID三大魔動王套組金屬色Ver.、MegaHouse的Cyber Formula Collection-Heritage Edition-LIMITED《高智能方程式11》超級雷神AKF-11 Circuit Mode BLACK Ver.、threezero的《變形金剛：殲滅世紀》DLX禁閉特別版，以及YOLOPARK的《變形金剛：G1》AMK PRO系列G1星星叫彩透版等。部分產品為展覽限定或限量發售，有意收藏的玩家宜及早留意。


4c.《變形金剛：殲滅世紀》DLX 禁閉（特別版） 4b.Cyber Formula Collection Heritage Edition LIMITED 《高智能方程式11》超級雷神 AKF 11 Circuit Mode BLACK Ver (1) 4d.《變形金剛：G1》AMK PRO 系列 G1 星星叫 彩透版 螢幕擷取畫面 2026 03 30 153717

日本模型師NAOKI及Wotafa到場　4月中再有本地玩具達人分享

展覽特別邀請日本專業模型師NAOKI來港交流。NAOKI擁有超過二十年模型製作經驗，曾參與《高達創戰者》系列機體設計，並創立原創模型企劃《TITANOMACHIA》，在業界具備深厚影響力。同場出席的還有人氣玩具評測創作者Wotafa，他以節奏明快、資訊豐富的評測風格見稱，多年來分享《高達》、《變形金剛》等作品評測，深受全球觀眾喜愛。兩人將於展覽期間進行開箱示範、主題分享及簽名會，與觀眾面對面交流。此外，4月11及12日亦有不同香港玩具達人到場，分享玩具公司幕後故事，詳情可留意threezero社交媒體公布。

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機甲展2026（香港）活動詳情：

機甲展2026（香港）活動詳情：

日期：2026年4月3日（星期五）至4月26日（星期日）

時間：中午12時至晚上9時

地點：Amaz By Lokianno（銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫）


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