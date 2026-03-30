機甲展2026登陸銅鑼灣 1:1雷神G.S.X BLACK Ver全球首展 多款限定機甲商品限量發售

由threezero主辦的「機甲展2026（香港）」將於4月3日至26日進駐銅鑼灣Amaz By Lokianno，聯同Good Smile Company、Kotobukiya、MegaHouse及YOLOPARK四大港日機甲品牌，帶來多款人氣機甲模型原型、限定商品及巨型雕像。日本著名模型師NAOKI與玩具評測創作者Wotafa亦會於4月4日親臨出席分享會及簽名會，各位機甲迷記得抽時間去朝聖！

多個經典機甲系列集結 未發售灰辦率先曝光 今屆展覽網羅多個橫跨不同年代的機甲系列，包括《變形金剛》、《新世紀福音戰士新劇場版》、《機動警察》、《高智能方程式》、《裝甲騎兵VOTOMS》、《魔動王》及《GRIDMAN UNIVERSE》等，呈現機甲文化由經典到當代的演變。展品方面，變形金剛《大黃蜂》DLX震盪波模型手辦將首度亮相，YOLOPARK亦帶來AMK PRO系列《波魯吉斯V：遺產》波魯吉斯V的產品首發，同場還有《變形金剛》DLX鐵皮與《Marvel Studios: The Infinity Saga》DLX鋼鐵俠Mark 7戰損版等作品。部分展品屬未正式發售的灰辦或試作版本，觀眾可近距離欣賞其造型細節、塗裝層次與機械結構設計。

必影1:1雷神雕像全球首展 2.1米英格倫同場坐鎮 場內有多個巨型機甲雕像，最矚目的是全球首次展出的1:1《高智能方程式》雷神G.S.X BLACK Ver.，以及高達2.1米的《機動警察》英格倫1號機，氣勢十足。多個大型裝置錯落分布於展區之中，營造出猶如置身機甲世界的沉浸感。



《機動警察》ROBO‐DOU英格倫 1號機雕像

多款限定商品同步發售 部分限量供應 展覽期間將推出多款限定機甲商品，包括Good Smile Company的魔動王MODEROID三大魔動王套組金屬色Ver.、MegaHouse的Cyber Formula Collection-Heritage Edition-LIMITED《高智能方程式11》超級雷神AKF-11 Circuit Mode BLACK Ver.、threezero的《變形金剛：殲滅世紀》DLX禁閉特別版，以及YOLOPARK的《變形金剛：G1》AMK PRO系列G1星星叫彩透版等。部分產品為展覽限定或限量發售，有意收藏的玩家宜及早留意。



日本模型師NAOKI及Wotafa到場 4月中再有本地玩具達人分享 展覽特別邀請日本專業模型師NAOKI來港交流。NAOKI擁有超過二十年模型製作經驗，曾參與《高達創戰者》系列機體設計，並創立原創模型企劃《TITANOMACHIA》，在業界具備深厚影響力。同場出席的還有人氣玩具評測創作者Wotafa，他以節奏明快、資訊豐富的評測風格見稱，多年來分享《高達》、《變形金剛》等作品評測，深受全球觀眾喜愛。兩人將於展覽期間進行開箱示範、主題分享及簽名會，與觀眾面對面交流。此外，4月11及12日亦有不同香港玩具達人到場，分享玩具公司幕後故事，詳情可留意threezero社交媒體公布。





機甲展2026（香港）活動詳情： 日期：2026年4月3日（星期五）至4月26日（星期日） 時間：中午12時至晚上9時 地點：Amaz By Lokianno（銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫）

