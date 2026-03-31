新店關注組｜全港最多花款法式烘焙堅果期間限定店 松露腰果/辣味開心果/朱古力粟米脆脆

由法國老闆娘打造的法式烘焙堅果期間限定店Maison Kārya進駐太古廣場，精選世界各地上乘堅果，在法國採用法式工藝精心烘焙及調味，堅果類產品逾30款，特多款式口味，如松露、芥末、芝麻味腰果，不少口味本地罕見！ 文:Vera Gee

挑選全球優質堅果法國製造 Maison Kārya店名源自希臘神話，主打堅果，以自然、健康、優雅為理念。創辦人法籍餐飲企業家 Olivia Niddam擁有超過15年環球糖果、知名法式甜點與餐飲經驗，足跡遍及巴黎、倫敦、紐約和東京。Olivia與孩子們每日習慣進食堅果，給取活力能量，對於孩子們，比量產零食和糖果更健康。於是創立這家堅果產品品牌，選用全球最優質的食材，如越南腰果、土耳其開心果、澳洲夏威夷果，有些再包裹法國朱古力，在法國製作產品，讓大家吃零食也可享有健康又美味的昇華體驗。

結合日式口味芥末腰果 單是腰果類就多達10款口味，有薑、黑蒜、蒜辣、松露、芥末、紫菜、咖喱、咖啡、白芝麻等。Olivia頭號推介松露腰果，飽滿大顆的腰果沾上自然輕柔的松露香氣。其中芥末與紫菜的日式口味靈感源自Olivia昔日在東京生活的零食口味回憶，芥末腰果外層包裹著芥末脆皮朱古力，增加脆口感，微辛香不覺辣。白芝麻腰果則表面布滿白芝麻，充滿芝麻香脆咬口感。而咖喱腰果香料很入味。

朱古力堅果味道香脆自然 堅果類怎少得開心果、榛子及杏仁？不單開心果有辣味，杏仁也用上中東Zaatar香料調味，增添異國風味。無論杏仁或榛子裹上朱古力層，入口依然脆，有濃厚堅果味道。喜愛朱古力的不妨選擇普羅旺斯朱古力杏仁、三重朱古力咖啡豆、朱古力粟米脆脆。(產品由$88起)

環保玻璃瓶禮盒 整體堅果產品調味上恰到好處，不會太過霸道嗆喉，保留堅果原味沒有被遮蓋。朱古力嘗出優質香醇，不死甜，每款口味都自然。每種堅果以永續可重用的玻璃瓶盛載，精緻禮盒分別有三、五或八瓶裝，合乎環保概念。

Maison Kārya 期間限定店 地址：金鐘太古廣場 L1層 1E 區 日期：2026年3月23日至7月22日 營業時間：上午10:30至晚上8:00