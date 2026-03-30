Tamagotchi登陸元氣壽司扭蛋祭 400部限量Tamagotchi Paradise+20款限量精品登場

元氣扭蛋祭正式回歸！今年4月，曾陪伴各位成長的超人氣Y2K潮流Tamagotchi登陸元氣扭蛋祭。全系列20款實用Tamagotchi主題精品登場，百分百中獎，更有限量400部的「Tamagotchi Paradise」遊戲機等著各位扭中，即睇詳情！

20 款 Tamagotchi 精品登場 扭出終極大獎

4月2日起，「元気扭蛋祭」正式回歸，20款Tamagotchi主題精品與大家見面，只要元氣壽司全線分店堂食，每滿HK$180即可獲得元氣特別版扭蛋金幣一枚，消費越多，扭蛋機會越多！獎品包括購物袋、散子包、鎖匙扣、夾仔、裝飾膠紙及小毛巾，每款設計都藏有壽司造型小彩蛋，非常可愛！滿童年回憶的驚喜！除了豐富精品，更有機會扭中一度全城熱搶的「Tamagotchi Paradise」遊戲機，限量400部，每部價值港幣$369.9！「Tamagotchi Paradise」遊戲機採用全新彩色螢幕設計，孵化專屬寵物，透過餵食、清潔和遊戲陪伴牠們成長，養成可愛的Tamagotchi！另外，惠顧堂食滿$180或以上，更可以$48換購Tamagotchi卡套或多用途掛圈，每日陪伴粉絲到處玩樂。