親子好去處｜STEAM UP想建理學習資源中心免費復活節工作坊 以生活化例子學機電概念

想孩子過個有意義的復活節長假期？「STEAM UP 想建理」學習資源中心推出「機」智「上升」奇兵復活節工作坊，中心導師將會透過生活化例子及遊戲帶領參加者認識簡單機械知識。活動費用全免，小一至小六的學生不妨報名一試。

「STEAM UP 想建理」學習資源中心推出「機」智「上升」奇兵復活節工作坊

由淺入深講解 機械知識 工作坊分為兩大部分。導師先會透過生活例子，講解滑輪與齒輪的作用、閉合電路的運作原理，以及馬達驅動如何令升降機上落等，讓參加者更易理解機械知識。其後，小朋友和家長可親手打造升降機模型及完成運作測試，從中了解升降機運作原理。

親手打造升降機模型

到了節日必不可少的復活蛋環節，參加者可發揮創意，打造別具個人風格的復活蛋。最後，他們需要利用升降機模型，將復活蛋安全運送到上一層。 「STEAM UP 想建理」學習資源中心 「機」智「上升」奇兵復活節免費工作坊 活動日期：2026年4月1日 - 4 月 11日（指定日子） 活動時間（每場2小時）： 2026年4月1日（三）10:00–12:00／14:00–16:00 2026年4月2日（四）10:00–12:00／14:00–16:00 2026年4月8日（三）10:00–12:00／14:00–16:00 2026年4月9日（四）10:00–12:00／14:00–16:00 2026年4月10日（五）10:00–12:00／14:00–16:00

2026年4月11日（六）10:00–12:00 註：必須於活動前一天下午4時前報名，以便工作人員核實參加資格 地點：「STEAM UP 想建理」學習資源中心 長沙灣順寧道338號港青耀信 對象：小一至小六學生及其家長 活動費用：全免 報名按此