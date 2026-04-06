狗狗突然變得挑食？拆解6大原因＋4招改善方法

不少狗主都一定會遇過同一個難題：明明準備好食物，狗狗只是聞一聞就走開，寧願等主人餵零食也不肯吃正餐。其實，狗狗挑食並非單一原因所致，往往與健康狀況、生活壓力及飲食習慣息息相關。如果長期處理不當，除了影響營養吸收，也有可能衍生其他健康問題。以下為最常見的6個狗狗挑食成因，幫助主人對症下藥。

原因 1 ｜身體不適影響食慾 當狗狗身體出現異常時，最直接的警號就是食慾不振。由於狗狗天性較能忍痛，若然透過行為表現出來時，情況往往已經不輕。腸胃不適、牙齦發炎、口腔疼痛等，都可能讓狗狗抗拒進食。如果狗狗持續超過一天拒絕進食，便有脫水或低血糖風險出現，建議主人盡早求醫，避免情況變差。

原因 2 ｜環境變動帶來心理壓力 搬屋、寄宿、家中成員改變，甚至只是用餐時環境過於吵雜，都有機會令狗狗感到不安，從而影響進食慾望。有些狗對環境噪音特別敏感，若之前吃飯時發生過被搶食，或受驚的經驗，也有機會令牠對「吃飯」產生壓力聯想，變得食慾不振。

原因 3 ｜主人採取放「長糧」的習慣 如果狗狗發現自己的食物碗長時間放滿食物，牠們自然會認為「隨時都有得食」，久而久之，狗狗可能只吃幾口便走開，甚至對飼料失去興趣。此外，若食物(不論濕/乾糧)長時間放置在空氣中，這樣會容易受潮濕影響而變壞，增加腸胃不適風險，形成惡性循環。

原因 4 ｜食物吃到厭倦 其他狗狗和人類一樣，如果長期進食味道單一的食物，有機會產生厭食感。特別是那些較低含肉量、香氣不足的食物，這會容易令狗狗出現「食慾疲勞」狀況。不過，頻繁更換主食或過度「加餸」會教會狗狗「不吃就有更好選擇」，令挑食問題愈來愈嚴重，所以主人應適當地換食材。

原因 5 ｜換取關注 當狗狗拒絕進食時，不少主人會心軟陪食、哄食，甚至更換更吸引的食物。久而久之，狗狗便會把「不吃飯」與「得到關注或更好食物」劃上等號。有些性格黏人的狗狗，更可能利用拒食來確保主人陪伴，無形中增加了進餐的難度。

原因 6 ｜零食份量失控 零食本來是訓練或獎勵的好幫手，但若在正餐以外頻繁餵食，狗狗自然不會吃正餐。再加上不少零食味道濃郁，容易令牠們變得只期待零食，對正餐食物的興趣減至零，長此下去會影響營養攝取。

4個實用方法 幫狗狗重拾正常食慾

4 個實用方法 幫狗狗重拾正常食慾 方法一｜建立定時定量的進食習慣 為狗狗設定固定用餐時間，並只在限定時間內提供食物。若未有吃完，便收起來留待下一餐，避免放置「長糧」。這樣有助狗狗理解「現在不吃，就要等下一餐」，慢慢就會形成在正餐時間認真進食的習慣。 方法二｜營造安心、安靜的用餐環境 要確保狗狗在進食時不受打擾，避免圍觀、催促或製造壓力。切勿把吃飯與懲罰或隔離連結起來，否則容易令狗狗對進食產生負面情緒。 方法三｜適度調整口味，保持新鮮感