7月必看音樂劇！ 《萬世巨星》香港站門票熱賣中

由Tim Rice與Andrew Lloyd Webber創作的《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》，是一部不朽的經典名作，多年來這部音樂劇多次被搬上不同舞台，今年的7月8日起，更於香港文化中心大劇院上演，此版本的《萬世巨星》曾榮獲Olivier Award，於北美、英國及澳洲巡演時，更是場場爆滿，喜愛搖滾歌劇的朋友，必定被震撼心靈。

《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》在全球風靡數十年，故事透過出賣耶穌的猶大視角，呈現《聖經》中導致耶穌受難及復活的一連串歷程。全劇以音樂貫穿，細膩刻劃耶穌、猶大、瑪利亞、門徒、追隨者，以及羅馬帝國之間的關係與內心掙扎。作品最初以概念專輯形式推出，為七十年代rock opera音樂風格的經典，當中包括廣為人知的《Superstar》、《I Don’t Know How to Love Him》及《Gethsemane》等歌曲。