7月必看音樂劇！ 《萬世巨星》香港站門票熱賣中

由Tim Rice與Andrew Lloyd Webber創作的《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》，是一部不朽的經典名作，多年來這部音樂劇多次被搬上不同舞台，今年的7月8日起，更於香港文化中心大劇院上演，此版本的《萬世巨星》曾榮獲Olivier Award，於北美、英國及澳洲巡演時，更是場場爆滿，喜愛搖滾歌劇的朋友，必定被震撼心靈。
《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》在全球風靡數十年，故事透過出賣耶穌的猶大視角，呈現《聖經》中導致耶穌受難及復活的一連串歷程。全劇以音樂貫穿，細膩刻劃耶穌、猶大、瑪利亞、門徒、追隨者，以及羅馬帝國之間的關係與內心掙扎。作品最初以概念專輯形式推出，為七十年代rock opera音樂風格的經典，當中包括廣為人知的《Superstar》、《I Don’t Know How to Love Him》及《Gethsemane》等歌曲。
公演至今45年 曾是長壽音樂劇
《萬世巨星Jesus Christ Superstar》於1971年在百老匯Mark Hellinger Theatre正式首演，連續上演了711場。原版倫敦製作則於1972年8月9日在Palace Theatre開幕，連續上演超過8年。演出至第3,358場落幕時，曾創下當時城西歷史上，最長壽音樂劇紀錄。
這次來港上映的版本，由此音樂劇誕生地——倫敦Regent’s Park Open Air Theatre重新構思打造，由導演Timothy Sheader及編舞Drew McOnie掌舵。創作班底包括舞台設計Tom Scutt、燈光設計Lee Curran、音響設計Nick Lidster 以及音樂監督Tom Deering。
此劇監製David Ian說道：「這個榮獲Olivier Award肯定的作品，多年來令世界各地觀眾嘆為觀止，可以將這部經典鉅作帶到香港舞台，感到非常興奮。作為Tim Rice與Andrew Lloyd Webber最具代表性的搖滾音樂劇，首次登陸香港，演出必為本地觀眾揭開欣賞音樂劇的精彩新一頁。」此劇將以英語演出，配証中文字幕。
《萬世巨星Jesus Christ Superstar》詳情：
日期：7月8日至8月1日(晚上8時，星期六及日有下場)
地點：香港文化中心大劇院(九龍尖沙咀梳士巴利道10號)
票價：$588至$1,088