網上熱話｜港男跌倒去急症室縫六針 母親竟鬧返轉頭 網民有共鳴：父母最鍾意二次傷害

所謂意外就是意料之外，不論事情大小亦不會想發生，更莫講話對自己造成傷害甚至肉體受傷的意外。不過，有人總是喜歡「blame the victim」，將發生的事情怪罪到受害者身上。早前，一位港男在社交平台發文，直指自己近日在牛池灣不慎跌倒，沒料到母親的反應竟然不是關心照料，而是直接責備，令他無奈發文之餘，亦引來大批有共鳴的網民分享類似經歷。

港男不慎跌倒換來母親一句指責 早前，一位港男在社交平台發文，直指自己近日不慎在「牛池灣仆X，左邊眼眉位置爆左」，傷勢嚴重要「去急症室縫咗六針」。而當他回家與母親「講返跌親個情況」時，母親竟然一句得埋嚟表示：「好人好姐你好地地走到去咁遠做咩，唔熟又唔睇路！」名副其實「blame the victim」。

網民有共鳴分享類似經歷 發文者無奈表示「大佬我宜家係咪知道牛池灣有個靚位係仆X勝地所以特登去試下個地係咪真係咁硬？」大批網民即時引起共鳴，在帖文下紛紛回應，並分享類似經歷。有網民指「之前係越南出車禍，人生第一次縫10針係隻腳度。我返到香港只係簡單講左句跌親整損，因為我一誠實交代所有野，係會換來無止境不間斷既責罵&仲會間歇性提返起喱件事，直到佢死亡為止」、「我腸胃痛咗幾日，我腸胃痛前果晚去咗個friend度食飯，之後凌晨佢個女發燒又嘔，我個friend之後都發燒，我尋日終於好少少，佢講咗幾次話我病就唔好去人哋屋企，整病埋人哋個女」、「一月中我碌左落樓梯骨折，入左院settle down我打比家母，然後佢一輪咀話我唔小心呀，咁都睇唔到樓梯呀，唔夠營養呀，骨質疏鬆呀」。

網民直稱：父母總會話你唔啱先 眼見大批網民紛紛留言分享類似經歷，不少人都認為「亞洲父母最鍾意二次傷害」，批評指「無文化嘅上一代就係咁，完全唔想同佢地有交流，就算好事都唔會戥你開心 只會奚落人」、「永遠有事上黎，雖然心知佢地想關心，但永遠佢地口出果句都係話左你唔岩先」、「佢地字典入面係無『將心比己』呢4個字」，而發文者本人亦在文末慨嘆「家家都有難相處的老母」。