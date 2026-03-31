梁非同從花旦到班主 投身粵劇保育廣東話

粵劇花旦梁非同，是近年梨園的超新星，今年更跨出重要一步，成立「非同劇團」，鳴鑼開戲首齣作品《安國紅玉》，立刻獲得好評如潮，劇團更將於6月推出第二齣作品《夢說紅樓》。對非同而言，戲曲不只是藝術表演，更承載文化的責任，她稱粵劇以廣東話作為表演語言，期望創立劇團後，可以保護與傳承這門具地方特色的藝術演出。文：Jeff 圖：鍾式明 非同與粵劇結緣，源於爸爸想她學好中文，「爸爸好早已給我看唐詩宋詞，又會播放粵曲唱片給我聽，唐滌生先生的《帝女花》、《紫釵記》、《再世紅梅記》等等。」耳濡目染下令她對戲曲產生興趣，更從唱片附贈的歌詞中，學習中文與認字，認識當中的歷史典故，「當時雖然年紀很小，但粵劇的旋律，一早已經入腦入血，那時甚至懂得唸唱，但不知道歌詞唱甚麼。」到懂得查字典，她開始自發了解粵劇唱詞，「戲曲中有很多典故，一些四字成語的由來，令我更加知道文字的威力。」家人薰陶讓她愛上粵劇，當她15歲時知道八和會館開班，於是去了報讀並成為一年旁聽生，「學戲方面我算是遲起步，幸好小時候有跳芭蕾舞，起碼筋骨身段這樣的事情都可以追回。」做旁聽生時，每當師兄師姐下課，她就會捉著他們教授基本功，「戲曲是一門綜合性藝術，唱也有、做也有，如果要翻騰有毯子功，要耍東西有靶子，融合很多樣性東西，包含歷史、文學、音樂、美術很多元素，旁聽哪一年讓我徹底愛上粵劇。」

每次演出都是命 粵劇基本功包含唱、做、唸、打，算是半途出家的她，要捱過密集訓練，當中辛酸不足為外人道，但她卻非常享受操曲練功的日子，「練功就是最好的娛樂，看戲亦是一個最好的學習過程，難得可以做自己喜歡的事，將興趣化做事業，哪種滿足感是無價。」非同感恩父母支持她這條藝術路途，為了答謝家人，完成了城市大學文化保育碩士學位後，她才全情投入粵劇演出，「家人想我讀多點書，懂得多層面思考事情，大學畢業後我才轉到演藝學院修讀中國戲曲高級文憑課程。」演藝學院畢業後，她正式加入戲行，並獲不少前輩教導，「我很幸運，入行後可以接觸很多不同的前輩，每位都擁有自己的個人風格、優點與長處，他們經常都說，在台上的角色是一條命，每次都要用最真摯、最全情投入的心情，演活每個角色，每次都當最後一次去演。」

舞台永遠不只一個人 非同能夠成立劇團，最感謝粵劇「施製作」的班主彭美施，多年來對她的重用，「施姐是我藝途上一個貴人、一個伯樂，她對我說『要成為一個全面的戲曲演員，不要做一個被動的演員，妳需要有不同思考角度，才能更加宏觀地推動戲曲發展。』」在一眾前輩幫助下，她於今年成立「非同劇團」，早前推出首齣作品《安國紅玉》、6月則上演《夢說紅樓》，成為班主的她，嘗試帶領團隊把粵劇年輕化，「舞台永遠不只一個人，是一團人才可以把戲做好，我仍在學習和適應，很多行政上、決策上的事情要處理，開心是前輩們對我的支持，大家很熱心說『俾心機』，又稱期待我們的新戲上映，給了我很多強心針。」

支持就是最好的傳承 對於戲曲未來的發展，非同與一班年輕粵劇工作者，計劃多舉辦工作坊、講座與校園推廣，嘗試多方面推廣這門藝術，引更多年輕觀眾入場，「戲曲入學校其實做了很多年，我們亦經常會去想，怎樣帶小朋友進劇場，因為小朋友就是未來，我們甚至邀請大學生去劇場看粵劇，薰陶他們欣賞戲曲。」粵劇是一門人傳人的藝術，因為它是非物質；她稱除了在文本上了解，更要把劇本演繹才是一齣戲，而且必須口傳身授方式延續下去，她與一班同齡演員，正默默耕耘傳承這門藝術，「其實我這個年齡層的演員，都對戲曲抱有很大熱誠，最想做到就是怎樣反映我們對戲曲的審美，每一個演出都能夠確保品質，又給觀眾耳目一新的感覺。」非同稱，其實觀眾支持已經是一種傳承，她希望大家珍惜粵劇，「傳承並不在於我要投身哪個行業，支持其實十分重要，透過自己最熟悉的語言、你最懂的廣東話去推廣粵劇，這件事我們每個人都可以出一份力。」