復活節好去處2026｜北角海濱免費踩單車 北角匯聯乘LocoBike推單車導賞團/新手速成班/VR單車體驗

隨着「東岸板道」東段早前正式開通，北角海濱再添單車友善路段。座落於板道中心點的北角匯乘勢聯同本地共享單車平台LocoBike，由3月28日至4月12日推出「海濱單車共享同樂節」，一連16日每日提供100架免費單車，期間亦設有單車導賞團、新手速成班、VR單車體驗及主題打卡位等活動，讓大家可以在復活節長假期間沿海踩單車消遣。

活動期間，北角匯每日安排100架與LocoBike合作的免費單車，分布於北角匯一、二、三期及鄰近炮台山東岸公園的維多利中心商場，方便大家就近取車。只需打開LocoBike App的「單車」或「Harbour Go」頁面，在地圖上選擇附有「北角匯」標誌的指定單車即可解鎖使用，每次租車時數上限為4小時。

東岸板道單車導賞團/ 單車新手速成班

想深度體驗新開通的東岸板道，可留意4月5日舉行的「北角匯×LocoBike東岸板道單車導賞團」。路線由北角匯出發，沿板道東段踏入鰂魚涌海濱公園，途經北角碼頭，再沿海濱向西前往灣仔海濱及金紫荊廣場，最後折返起點。沿途由LocoBike導賞員帶路講解景點，並會到多個車手私藏的打卡位停留拍照，結合運動與城市風光。

如果你從未踩過單車，4月3日及6日設有兩場「單車新手速成班」，由教練以循序漸進方式指導基本踩車技巧，並設練習環節協助參加者逐步建立信心。以上導賞團及新手班均供The Point會員憑積分參加。