復活節想送小朋友禮物？ 精選5大節日禮品提案 必買超級瑪利歐孵化蛋

復活節將至，坊間推出多款節日主題的趣味玩具。以下精選5大節日主題的禮物，為小朋友送上特別驚喜。

不妨趁節日為小朋友送上特別驚喜

復活節禮物提案｜ Super Mario 超級瑪利歐 孵化互動系列 - 耀西 超級瑪利歐大電影將於復活節檔期上映，絕對讓許多小粉絲引頸以待。孵化互動系列玩具以人氣角色Yoshi耀西為主角，玩家只需輕力敲蛋殼，再搖一搖，Yoshi便會逐漸破殼而出。玩家輕摸Yoshi，公仔更會有不同的反應，彷彿飼養一隻真的小恐龍夥伴，相當有趣。

復活節禮物提案｜ Fuggler 驚奇蛋收藏公仔盲盒 來自英國、以醜萌為賣點的Fuggler「牙寶」俘虜不少人的心。這款彩蛋盲盒一共推出12款兔仔造型的牙寶，送人自己收藏都一樣適合！

復活節禮物提案｜森林家族 Sylvanian Families 森林家族系列玩具向來是許多女孩的心頭好。最新推出的森林限定彩蛋中，可愛兔兔身穿黃紫色的春日服飾，與小朋友一起打造專屬自己的森林小鎮。

復活節禮物提案｜ LEGO Iconic 尋找復活兔和復活蛋 說起小朋友最愛的玩具名單，當然少不了LEGO。以復活節為主題的尋找復活兔和復活蛋套組融入復活兔、小鳥及復活蛋等多個節日元素，配有樹、草地和小車等配件，充滿節日氣氛。

復活節禮物提案｜ Crayola 繪兒樂 40 色超強可水洗粗身水彩筆 水彩筆專為兒童而設，通過AP/CE安全認證，即時畫在身上或牆壁上亦能輕鬆清洗。另外，水彩筆採用加粗加固的錐形筆頭設計，耐用不易損壞。

Crayola繪兒樂 40色超強可水洗粗身水彩筆