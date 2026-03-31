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出版：2026-Mar-31 17:00
更新：2026-Mar-31 17:00

復活節想送小朋友禮物？ 精選5大節日禮品提案 必買超級瑪利歐孵化蛋

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復活節將至，坊間推出多款節日主題的趣味玩具。以下精選5大節日主題的禮物，為小朋友送上特別驚喜。

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不妨趁節日為小朋友送上特別驚喜

復活節禮物提案｜Super Mario超級瑪利歐 孵化互動系列-耀西

超級瑪利歐大電影將於復活節檔期上映，絕對讓許多小粉絲引頸以待。孵化互動系列玩具以人氣角色Yoshi耀西為主角，玩家只需輕力敲蛋殼，再搖一搖，Yoshi便會逐漸破殼而出。玩家輕摸Yoshi，公仔更會有不同的反應，彷彿飼養一隻真的小恐龍夥伴，相當有趣。

Super Mario超級瑪利歐 孵化互動系列 耀西 (1) Super Mario超級瑪利歐 孵化互動系列 耀西 (2)

復活節禮物提案｜Fuggler驚奇蛋收藏公仔盲盒

來自英國、以醜萌為賣點的Fuggler「牙寶」俘虜不少人的心。這款彩蛋盲盒一共推出12款兔仔造型的牙寶，送人自己收藏都一樣適合！

Fuggler 驚奇蛋收藏公仔 盲盒2 Fuggler 驚奇蛋收藏公仔 盲盒 Fuggler 驚奇蛋收藏公仔 盲盒3 Fuggler 驚奇蛋收藏公仔 盲盒4 Fuggler 驚奇蛋收藏公仔 盲盒9

復活節禮物提案｜森林家族 Sylvanian Families

森林家族系列玩具向來是許多女孩的心頭好。最新推出的森林限定彩蛋中，可愛兔兔身穿黃紫色的春日服飾，與小朋友一起打造專屬自己的森林小鎮。

森林家族 (2) 森林家族 (1)

復活節禮物提案｜LEGO Iconic 尋找復活兔和復活蛋

說起小朋友最愛的玩具名單，當然少不了LEGO。以復活節為主題的尋找復活兔和復活蛋套組融入復活兔、小鳥及復活蛋等多個節日元素，配有樹、草地和小車等配件，充滿節日氣氛。

LEGO Iconic 尋找復活兔和復活蛋 40808 LEGO Iconic 裝飾復活蛋 40816

復活節禮物提案｜Crayola繪兒樂 40色超強可水洗粗身水彩筆

水彩筆專為兒童而設，通過AP/CE安全認證，即時畫在身上或牆壁上亦能輕鬆清洗。另外，水彩筆採用加粗加固的錐形筆頭設計，耐用不易損壞。

Crayola繪兒樂 40 色超強可水洗粗身水彩筆

Crayola繪兒樂 40色超強可水洗粗身水彩筆

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