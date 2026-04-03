復活節中環好去處｜The Henderson米芝蓮餐廳Akira Back推周末早午餐 韓日fusion菜/海鮮餐車/甜品

位於中環人氣打卡地標The Henderson五樓的餐廳Akira Back主打高質韓日風格fusion菜，不但創意滿分，更入選《香港澳門米芝蓮指南2026》。4月4日起餐廳推出全新周末共享早午餐，食客可以試到招牌韓式牛肋肉、魚子醬配以紫菜米餅、多款招牌壽司及卷物等美食，今個復活假期一於去歎完美食再打卡啦！

Akira Back 推出全新「週末共享早午餐」，每兩位客人可自選三款前菜，包括以主廚母親家傳食譜炮製的韓式牛肋肉，48小時慢煮牛仔骨佐陳年泡菜與韓式包飯醬，入口濃香滑嫩；深海池魚王配上鱒魚籽及柚子芝麻油，清新細膩；和牛韃靼則以梨香與醬油交織出甜鹹平衡的層次感。想吃得輕盈，亦可選脆炸椰菜花配韓式辣醬或味噌茄子，滋味同樣出色。緊接登場的海鮮餐車最令人期待，菜式包括魚子醬配紫菜米餅鹹鮮優雅，蟶子刺身以柚子胡椒油醋汁提鮮，展現清新海洋風味。 壽司卷物方面，每兩位食客可以共同品嚐一款，包括人氣之選 AB Seoul 結合辣吞拿與陳年泡菜，風味大膽；Pop Rockin’ 以帝王蟹、露筍及爆炸糖打造玩味十足的層次；素食者亦有純素軟殼蟹卷可選。主菜則供應一系列炭烤料理──從澳洲羊架、地中海鱸魚到太平洋八爪魚鬚或伊比利亞黑毛豬扒，每道皆掌控火候精準，肉香四溢。配搭煙燻辣椒味噌醬或紫蘇青莎莎醬，香氣更上一層樓。所有主菜更盛載於主廚母親 Young Hee Back 設計的專屬餐盤上，為整個體驗添上一絲藝術氣息。

最後甜品亦非常出色！AB 特色朱古力薄餅層層堆疊巴伐利亞奶油松露慕絲與紅寶石朱古力，香濃誘人；朱古力千層酥配櫻花煎茶凍與伯爵雪糕，浪漫又細膩；AB Tiramisu 將烏龍馬斯卡彭芝士與咖啡茶雪糕結合，甜香之間滲出淡淡茶韻。



Akira Back 周末共享早午餐定價為每位港幣 688 元（兩位起），另收加一服務費，加配兩小時無限暢飲套餐則另加每位港幣 300 元。

Akira Back

地址： 香港中環美利道 2 號 The Henderson 5 樓

電話：852 9733 8988

營業時間：

星期一至星期日

午餐：中午 12:00 – 下午 2:30

午後飲品：下午 2:30 – 晚上 6:00

晚餐：晚上 6:00 – 凌晨 12:00（最後點餐時間為晚上 10:00）

星期六及星期日

早午餐：中午 12:00 – 下午 2:30