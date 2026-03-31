復活節好去處2026｜數碼港復活節聯乘「毛孩街」 推寵物市集/尋蛋有獎遊戲/蛋糕工作坊/攝影教學

數碼港將於4月5日至6日聯同本地寵物社群平台「毛孩街」，一連兩日舉辦「毛孩櫻花樹下尋蛋日」，以日式櫻花為主題，結合寵物市集、尋蛋遊戲、攝影教學及蛋糕工作坊，將商場化身成寵物樂園。同期商場亦正舉行沉浸式光影藝術展《Luminous Lexicon 幻光語彙》，展期至5月3日，各位寵主復活節長假期不妨帶毛孩一齊去參與。

櫻花主題場景寵物市集/五大位置尋蛋換禮品 數碼港商場届時設有大型櫻花樹打卡區及櫻花飄落特效裝置，配合多個和風主題拍照點，營造日系春日氛圍，供主人與寵物合照留影。場內同設復活節寵物市集，雲集PETTERMOMO、PAWOOF、Dogalicious、Zeo Sleep等本地寵物品牌，提供手作好物、寵物用品及特色小食。

另外，各位主人亦可參與「復活節尋蛋有獎遊戲」，可與寵物在商場內五大指定位置尋找彩色復活蛋，集齊蛋卡及蓋印後可於中庭換領禮品包，內含Lalamove圍巾、毛仔BiBi玩具、櫻花風車及寵物濕紙巾等，數量有限，換完即止。



攝影班即場教拍攝/蛋糕工作坊 由寵物攝影品牌Ooma.petpet主理的「手機攝影速成班」每日下午1時及2時各設一場，攝影師會以大屏幕即場示範手機拍攝寵物的技巧，參加者有機會上台實戰。現場另設免費即影即有照相區，配以復活節限定相框。

此外，寵物蛋糕品牌High.T.Laaa則於活動期間每日舉行多場「寵物蛋糕DIY工作坊」，可與寵物一同製作復活節主題蛋糕，工作坊選用寵物安全食材，名額有限，建議提前經「毛孩街」App報名。 而4月6日下午將舉行「毛孩街三週年暨毛斯卡金像獎頒獎典禮」，頒發多個寵物界獎項，届時有星級嘉賓、寵物KOL及品牌代表出席。

《幻光語彙》五大展區探索光影 同時於數碼港商場三樓311號舖舉行的《Luminous Lexicon 幻光語彙》展覽，由當代文化科技美術館（AMCCT）策展，以數世紀彩繪玻璃工藝為創作脈絡，透過五個核心展區，融合沉浸式數位投影與互動光影技術，帶領觀眾走進東西方符號的跨文化對話。

展區包括了以數位彩繪玻璃窗重現中世紀手稿質感的《幻光啟示》、結合極光體驗與東方四象二十八宿元素的《聖光》、解構北京中軸線及敦煌壁畫光影的《流光凝視》、以四朵巨型彩繪玻璃花卉觸發互動的《語彙之源》，以及由AI即時生成專屬彩繪玻璃手稿的AIGC美學互動區。展覽設有多個互動裝置，觀眾可透過觸碰啟動光影變化，親身體驗科技與藝術的結合。展期至2026年5月3日。



「食飯賞你飛」：消費換領 MCL 電影票 為增添節日驚喜，數碼港商場由 4 月 1 日至 5 月 31 日推出 「食飯賞你飛」 消費獎賞活動。顧客於任何餐廳以電子貨幣消費，即可換領 MCL 2D 電影禮券：

平日（下午 5 時）：消費滿 HK$50，換領電影票 1 張 週末及公眾假期：消費滿 HK$100，換領電影票 1 張 加碼獎賞：於指定餐廳滿 HK$100，額外換領 HK$20 餐飲現金券 1 張；滿 HK$300，換領HK$50 餐飲現金券 1 張 換領地點：數碼港商場 1 樓客戶服務台。獎賞每日數量有限，換完即止。

Fun at Cyberport Easter Guide《玩轉數碼港復活節攻略》 時間表一覽 毛孩櫻花樹下尋蛋日 日期：2026 年 4 月 5 日至 6 日 時間：中午 12:00 至下午 6:00 地點：數碼港商場 復活節寵物市集 日期：2026 年 4 月 5 日至 6 日 時間：中午 12:00 至下午 6:00

手機攝影速成班 @Ooma.petpet 日期：2026 年 4 月 5 日至 6 日 時間：下午 1:00–1:30｜下午 2:00–2:30 地點：中庭舞台 即影即有照相區（復活節限定相框） 日期：2026 年 4 月 5 日至 6 日 時間：中午 12:00 至下午 6:00（攝影教學兩時段以外） 地點：中庭 寵物蛋糕 DIY 工作坊 @High.T.Laaa 日期：2026 年 4 月 5 日 時間：12:30–13:30｜14:00–15:00｜15:30–16:30 日期：2026 年 4 月 6 日 時間：12:30–13:30｜14:00–15:00｜16:45–17:45 地點：攤位區 毛孩街三週年 + 毛斯卡金像獎頒獎典禮 日期：2026 年 4 月 6 日（一） 時間：下午 3:00 至 4:30 地點：中庭